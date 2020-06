Mláďatá už nemusia zomierať, pomôcť má nová technika

Pri kosení zomierajú tisíce mláďat. Dohľadávanie zveri je náročné, pomôcť môže moderná technika.

10. jún 2020 o 8:16 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. Poľovníci chcú pri záchrane mláďat využívať modernú techniku. Začali testovať drony s termokamerami, ktoré dokážu nájsť mláďatá na ležoviskách alebo v hniezdach.

Kosenie a nebezpečenstvo pre mláďatá

V máji a júni sa vykonávajú kosby jednak krmovín, napríklad lucerny či ďateliny, ale aj trvalých trávnatých porastov. Srny aj zajačice však v tomto čase odkladajú svoje mláďatá, alebo hniezdia bažanty či jarabice. Zveri hrozí veľké nebezpečenstvo.

„Rýchle poľnohospodárske stroje, ktoré majú veľké žacie lišty, sú pre tieto živočíchy veľkou hrozbou. Pod strojmi dochádza k uhynutiu mnohých mláďat, ktoré sú celkom bezbranné. Na Slovensku podľa prieskumu, ktorý robilo občianske združenie Zeleň, je to osem- až desaťtisíc jedincov, ktoré sú takto usmrtené,“ hovorí Alojz Kašák z Považia, ktorý je hovorcom Slovenskej poľovníckej komory.

Opatrenia

Z tohto dôvodu robia poľovníci preventívne opatrenia. Pred kosbami je potrebné buď zamedziť, aby samičky na tieto nebezpečné miesta mláďatá kládli, alebo ich nejakým spôsobom z porastu tesne pred kosbou vyhnať.

„Poľnohospodári majú zo zákona povinnosť tri dni pred kosbou ohlásiť poľovníckemu združeniu, že budú robiť takéto práce, aby mohli poľovníci urobiť preventívne opatrenia,“ vysvetľuje Kašák s tým, že nie vždy sa vec oznamuje.

Je veľmi prácne prejsť lány, ktoré majú päťdesiat až sto hektárov. Porast siaha často do výšky až nad kolená, býva mokrý od rosy. „Skontrolovať ho absolútne dokonale, aby nedošlo k stratám, je takmer nemožné,“ vysvetľuje Kašák. Poľovníci tiež na lány pred kosbou umiestňujú akustické plašiče alebo pachové odrádzadlá, aby tu samičky mláďatá nekládli alebo si ich z porastu odviedli. Preventívne opatrenia sa teda robia.

Aplikácia aj moderná technika

V dnešnej dobe, keď ľudia chodia do práce, často na týždňovky, je problém dať dohromady ľudí včas, aby parcelu pripravili na kosbu. Z tohto dôvodu Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s občianskym združením Zeleň zaviedla aplikáciu, kde môžu poľnohospodári dopredu hlásiť tieto kosby.

„Poľovníci sa tak dozvedia, kde sa ide kosiť a môžu sa rýchlejšie zmobilizovať. Zapojiť sa nemusia len poľovníci, ale aj dobrovoľníci, ktorí môžu prísť pomôcť,“ vysvetľuje Kašák.

Tento rok začali ešte poľovníci v spolupráci so združením testovať novú techniku, ktorá im môže pomôcť. Sú to drony, ktoré majú termokamery.