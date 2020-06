Intenzívny dážď opäť vybrežil potok (+ video)

Včera zasahovali hasiči na viacerých miestach v Púchove, Nosiciach i Horných a Dolných Kočkovciach.

11. jún 2020 o 11:56 Peter Hudák

PÚCHOV. Včerajší intenzívny dážď urobil večer a v noci problémy najmä v Púchove a jeho okolí.

„Najviac bola chytená Kolónka. Nánosy bahna čistia technické služby ešte teraz, my to tam umývame,“ povedal predseda púchovských dobrovoľných hasičov Jozef Ridzik. Dodal, že včera večer zasahovalo sedem dobrovoľných hasičov na viacerých miestach. Museli sa rozdeliť na dve skupiny. Zasahovali pri garážach pri Mazde, na Potôčkoch, Vŕšku, Záskalí a v teréne boli aj dobrovoľníci z Nosíc, ktorí zasahovali v Nových Nosiciach. Ako uviedol krajský hovorca HaZZ Marián Petrík, profesionálni hasiči zasahovali tiež. Po pol deviatej večer vyrážali k zásahu v Horných Kočkovciach, kde odčerpávali vodu z pivnice.

Veľká voda postavila na nohy aj časť Dolných Kočkoviec. Vybrežil sa miestny potok na Radlinského a Školskej ulici, ktorý sa vlieva do Váhu.

„Dážď zobral z hory bahno aj vodu a spláchol to do dediny. Riešili sme to od pol deviatej do polnoci, približne dvadsať ľudí,“ povedal starosta Dolných Kočkoviec Martin Dolinský. Už dnes na mieste rokovali s vedením správy povodia Váhu o čistení potokov v obci. Ten aktuálne čistia v Horovciach, kde boli problémy vo februári.

Včera boli Horovce mimo ohrozenia.

„V Púchove som premokol na nitku, ale v Horovciach takmer nepršalo,“ povedal Ladisav Cíbik z Horoviec.

Starosta Streženíc Juraj Hrišo priznal, že tiež museli niektoré pivnice chrániť vrecami s pieskom, no potok sa nevylial ako pred štyrmi mesiacmi a situáciu zvládli bez problémov.