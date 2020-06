Pľúcne ventilátory mali už nachystané

Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie sa na pandémiu profesionálne pripravilo.

12. jún 2020 o 7:45 Peter Hudák

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO) je srdcom každej nemocnice. Spolupracuje s jednotlivým oddeleniami pri príprave pacientov na operáciu a pri samotných operáciách. Pomáha pacientom pri doliečovaní po operáciách i ťažko chorým pripútaným na lôžko.

V Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici bolo toto oddelenie jedným z prvých, ktoré muselo zareagovať na hrozbu pandémie.

Prvý pacient

V marci, keď koronakríza prepukla i na Slovensku, sa očakával veľký počet pacientov, ktorí budú vyžadovať umelé pľúcne ventilátory. V rámci Slovenska sa hovorilo až o tisícke. Krajina mala k dispozícii približne polovicu potrebných prístrojov. Na považskobystrickom áre ich bolo k dispozícii desať.

„Umelé dýchanie sa dá poskytnúť iba na našom oddelení, takže sme si časť priestorov vyčlenili na túto situáciu. Keďže sa jedná o infekčné ochorenie, vďaka pomoci sponzorov sme si oddelili dverami časť s dvoma lôžkami,“ povedala primárka oddelenia Ľuba Juríčková. Oddelená časť mala vlastný vstupný filter, bola tu pripravená ventilačná technika i systém monitorovania pacienta. Toto vybavenie si vyskúšal len jediný pacient.„Dostal sa sem pacient z operačnej sály, keď bolo podozrenie na infekciu COVID-19. To sa ale našťastie nepotvrdilo,“ povedala primárka.

Pomohol aj strach

Korona priniesla do krajiny neistotu. Obavy mali aj lekári. Po správach zo zahraničia o fyzickom i psychickom vypätí zdravotníkov nevyzerali vyhliadky nijak ružovo.

„Nedali sme sa zaskočiť, preštudovali sme si dostupné informácie, štatistiky z okolitých krajín. Rozdiskutovali sme možnosti s kolegami a snažili sa na situáciu profesionálne pripraviť. Obavy boli pri ťažko chorých pacientoch, kde keby sa pridal zápal pľúc, bol by ťažko liečiteľný aj na umelej pľúcnej ventilácii,“ povedala primárka. O to väčší strach mali ľudia, ktorých sa riziko nákazy týkalo najviac.

„Možno ten strach bol aj na niečo dobrý. Ľudia dodržiavali opatrenia, ktoré boli zavedené a tým sa zabrzdil nárast ochorenia. Dopadli sme v porovnaní s ostatnými krajinami s perfektnými číslami. Len vďaka disciplíne,“ povedala Juríčková.

Príjemným prekvapením pre lekárov boli aj ponuky podnikateľov na pomoc pri boji s pandémiou.

„Zrazu sa sami prihlasovali a ponúkali finančnú pomoc, či darovali ochranné prostriedky, ktorých bol vtedy nedostatok,“ spomenula primárka.

Chýbajú lôžka

Najväčšou bolesťou oddelenia sú už nevyhovujúce priestory a dosluhujúce prístrojové vybavenie. Keď sa zrušilo ARO v ilavskej nemocnici, na tunajšom oddelení pribudlo pacientov, zväčšila sa spádová oblasť a počet lôžok nestačí.

„Od nového roka už mala prebiehať prerábka našich priestorov na zväčšenie počtu lôžok, no bohužiaľ sa to celé zabrzdilo. Našťastie máme dobrú spoluprácu s interným i chirurgickým oddelením, kde sú jednotky intenzívnej starostlivosti, a ak kapacitne nestačíme, hospitalizujeme pacientov tam,“ povedala primárka a dodala, že starostlivosť aj o takýchto pacientov zabezpečuje personál ARO.

Znásobili výkony

Tým že sa rozšírili operačné sály na krčnom oddelení či chirurgii, znásobil sa aj počet operácií.

„My poskytujeme už teraz 5-tisíc anestéz ročne. To je dvojnásobok toho, čo sme mali pred štyrmi, piatimi rokmi,“ povedala primárka. Dodala, že oddelenie má k dispozícii desať lekárov a dve desiatky sestier. Ďalších desať ľudí chodí na operačné sály dávať anestézu.

Personál ARO je denne konfrontovaný s bolesťou a trápením pacientov. Je ťažké nechať tento obraz za dverami nemocnice. Primárka hovorí, že oddeliť pokoj rodinného života sa od práce úplne nedá.

„Musí to ale urobiť, lebo inak by túto prácu nemohol robiť celý život. Musí si nájsť cestičku. Prírodu, rodinu, relax,“ povedala. Dodala, že ona sama nachádza radosť v rodine, u vnúčat, v prírode, v cestovaní a dopraje si i wellness.