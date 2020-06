Rozbité garáže chcú odpredať aj s plochami na parkovanie + foto

Na sídlisku, ktoré sa najviac borí s nedostatkom parkovacích miest, plánuje mesto odpredať svoje podiely v garážach. Sú nad nimi parkovacie plochy.

12. jún 2020 o 11:04 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Vo finančnej komisii rokovali o predaji spoluvlastníckeho podielu garáží na Rozkvete. Sú v zlom stave, samospráva tu roky poriadne neinvestovala. Spolumajitelia hovoria, že niektoré stavby už sú nebezpečné. Po predaji by však prišlo mesto o parkovacie plochy, náhradu zatiaľ nemá. V lokalite, kde sú problémy s parkovaním najvypuklejšie, to môže vyvolať medzi obyvateľmi napätie.

Návrh

Vo finančnej komisii rokovali poslanci o návrhu mesta na majetkovoprávne vysporiadanie podielového spoluvlastníctva v radových garážach na Rozkvete. Bolo ich zatiaľ 71, na sídlisku sú v počte 171. Spoluvlastníkov garáži oslovilo mesto, či by mali záujem vysporiadať si vlastníctvo.

„Deväťdesiat percent vlastníkov sa vyslovilo, že áno. Za podiel mesta by zaplatili 1500 eur. Mesto by predalo podiel na garáži aj pozemkoch a zároveň by sa zrušilo vecné bremeno,“ vysvetlil Michal Hamar, právnik z mestského úradu, ktorý návrh do komisie predkladal. Mesto má jednu tretinu a majitelia dve.

Hamar ešte vysvetlil, že týmto riešením odpadne mestu povinnosť investovať do opravy garáží a spoluvlastníci požadujú, aby sa mesto podieľalo na opravách. Mesto využíva len plochy nad garážami, kde zatiaľ funguje verejné parkovanie. „Náklady na opravu jednej garáže sú 3 až 4-tisíc eur,“ spresnil Hamar. Na otázku, aká bola reakcia výboru mestskej časti, dostali poslanci odpoveď, že toto sa neriešilo cez výbor, keďže ide o iniciatívu mesta.

Pripomienky poslancov

Poslanec Ján Panák, ktorý je aj zástupcom primátora, pripomenul, že po zrušení vecného bremena sa stáva aj strecha, teda aj parkovacie miesto, ktoré sa tu využívalo, majetkom kupujúceho. Poslancovi Ladislavovi Holákovi sa zdalo, že ak niekto získa v takejto problematickej lokalite doživotne parkovacie miesto za 1500 eur, je to veľmi smiešna cena.

Poslanec za Rozkvet Andrej Péli, ktorý je aj členom finančnej komisie, sa vyjadrili, že výbor mestskej časti v predošlom volebnom období dostal už túto vec na prerokovanie a stanovisko bolo zamietavé.