Pre futbalistov Púchova sa sezóna definitívne skončila

Púchovčania v II. lige skončili v pokojných vodách v strede tabuľky na ôsmom mieste. Opýtali sme sa, ako hodnotí práve skončenú sezónu manažér MŠK Púchov Marek Šimáček.

13. jún 2020 o 7:24 Tomáš Somr

Ako ste prijali správu, že o postup do baráže o Fortuna ligu ide iba prvých šesť mužstiev?

Čakali sme na definitívne rozhodnutie. To prišlo a musíme ho brať tak, ako to je. Hrať bude len prvých šesť mužstiev. Po športovej a tiež ekonomickej stránke pre nás nemalo zmysel sezónu dohrávať, keďže sme skončili na ôsmom mieste. Môžeme sa naďalej pripravovať na nasledujúcu sezónu.

Je stred tabuľky a konečná ôsma priečka dobrým umiestnením pre klub?

Ako jediný nováčik sme skončili v hornej polovici tabuľky, čo nás veľmi teší. Túto priečku sme dosiahli prevažne s odchovancami, ktorí do zápasov pravidelne nastupovali. Je to pekná vizitka pre mesto aj klub a stred tabuľky je odzrkadlením skončenej sezóny.



Ako to prijali hráči?

Kabína by určite bola radšej, keby sme mohli odohrať celú sezónu bez koronakrízy. Nikde nebolo napísane, že by mužstvo skončilo aj lepšie. Chalani túžili po vyšších priečkach. Na prvú šestku to bola strata štyroch bodov. Určite to ale všetci zobrali ako pekné umiestnenie.

Ako bude prebiehať príprava na ďalší ročník?