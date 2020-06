Strelec, ktorý zabil dvoch mladíkov si vypočul rozsudok

Osudné ráno

V sobotu 22. júna 2019 v skorých ranných hodinách strieľal obvinený muž na viacerých návštevníkov hasičskej zábavy v Horovciach.Krátko po streľbe zomrel priamo na mieste činu 20-ročný Jakub, o tri dni neskôr podľahol v nemocnici svojim zraneniam aj 22-ročný Martin.Útok prežil len ich kamarát Jakub, ktorý bol prvým terčom násilníka. Ten ho trafil do brucha. Dnes mladíkovi chýba jedna oblička.Martin C. po čine ušiel do lesa, kde mal vybudovanú viacero bunkrov. Po ôsmich hodinách pátrania ho okolo poludnia zadržala polícia práve jednom z nich.