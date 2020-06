Vtáci sú v ohrození

Sviatoční turisti rušia hniezdiace vtáky. Pre mnohé druhy to môže mať fatálne následky.

13. jún 2020 o 8:00 Peter Hudák

POVAŽIE. Počet ľudí, ktorí využívajú relax v prírode, sa počas pandémie výrazne zvýšil aj v lokalitách, kde bol pred rokom relatívny pokoj. Svoje o tom vedia ochrancovia prírody i ornitológovia. Upozorňujú, že ľudia by mali byť pri svojich túrach rozvážni a ohľaduplní voči prírode.

Buďme ohľaduplní

Jar je kľúčovým obdobím pre reprodukciu vtákov, a teda i zachovanie pestrosti ich druhov. Snažia sa zahniezdiť a vychovať potomstvo. Zvýšený počet turistov ich ale pri tomto cieli ruší.

„Tlak na prírodu je obrovský až nevídaný a aby nestretávali iných, chodia aj na také miesta, kde sa bežne nechodilo. Dochádza k enormnému vyrušovaniu, čo môže viesť až k zmareniu hniezdenia a opúšťaniu hniezd, k vychladnutiu znášok,“ povedal ornitológ Andrej Chudý z SOS/BirdLife Slovensko.

Vysvetlil, že všetky druhy vtákov sú citlivé na vyrušovanie, hoci niektoré dokážu podobný zážitok prekonať.

„Skoro každý druh opustí hniezdo, ak si dva metre od neho sadne človek a päť hodín tam opeká,“ povedal ornitológ. Dodal, že reakcie vtákov na vyrušovanie sú rôzne, lebo aj v jednom druhu sú rôzne jedince. Niektoré sa osmelia vrátiť k hniezdu skôr, iné po dlhšom čase, alebo vôbec.

„Niektorý to hniezdo opustí už preto, že ho považuje za objavené, a teda nie bezpečné,“ dodáva, že ako náhle sa vo vajíčku začnú vyvíjať zárodky mláďat, sú veľmi citlivé na vychladnutie.

„Napríklad sýkorka ak týždeň sedí na vajíčkach a je natoľko vyrušovaná, že sa pol dňa nedostane k hniezdu, zárodky mláďat vo vajíčkach hynú a znášku už ten rok nedokáže nahradiť,“ dodal. Ochranár Marek Měrka sa venuje i ochrane vtáctva na Hornej Nitre. Hovorí, že len čo vták opustí hniezdo, už do niekoľkých minút a určite hodín je hniezdo vyplienené.

„Okamžite si ho všimnú predátori a spestria si jedálniček. Nie je ničím výnimočným, že opustené hniezdo spustošia iné vtáky aby sa zbavili konkurencie,“ povedal.

Súvisiaci článok Poslov jari prilieta k nám čoraz menej Čítajte

Mláďatá nezachraňujte

Najviac sú prítomnosťou človeka vyrušované a ohrozované vtáky, ktoré hniezdia na zemi. Okrem hospodárskych vtákov ako bažant či jarabica, je to aj spevavé vtáctvo ako škovránok, laptuška a mnohé iné druhy. Podobne je rušený aj cíbik chochlatý, ktorý je typickým obyvateľom mokradí či štrkovísk v okolí Váhu. „Práve teraz sa robí monitoring lelka, ktorý je na Slovensku pomerne neprebádaným druhom a ten tiež hniezdi na zemi a, žiaľ , je neustále vyrušovaný predátormi a teraz v zvýšenej miere aj ľuďmi,“ povedal Měrka.

Rovnako sú zraniteľné aj vyliahnuté mláďatá. Ak človek vyruší vtáčiu rodinku, nie je vylúčené, že kuriatka ostanú opustené. Ľudia však často robia chybu, ak takéto zdanlivo opustené mláďatá vezmú z prírody k ochranárom.„Neraz sa stane, že človek objaví opustené mláďatá a hneď to rieši, pritom dospelý vták je pravdepodobne niekde nablízku a len nervózne čaká, kým ľudia odídu, aby sa mohol k hniezdu vrátiť,“ dodáva ochranár.

Využime čas na zamyslenie Ornitológovia zdôrazňujú, že sťahovavé vtáky sú závislé od siete lokalít pozdĺž svojich migračných trás.„Teraz, viac ako kedykoľvek predtým, musíme zintenzívniť naše kroky na ochranu sťahovavých vtákov a ich biotopov. Na celom svete mnoho druhov vtákov ubúda a pokračujúca strata a ničenie prírody súvisí aj s infekčnými chorobami, s ktorými v súčasnosti bojujeme,“ uviedla Amy Fraenkel, výkonná tajomníčka Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov. Dodala, že tento čas môžeme využiť na premýšľanie a opätovné spojenie s prírodou.Počas jarného putovania sa očakáva prílet približne stovky sťahovavých druhov vtáctva,“ povedal Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife Slovensko. Na Slovensku bolo doposiaľ zaznamenaných 367 vtáčích druhov, z toho 228 hniezdiacich.

Súvisiaci článok Na priehradu priletel zriedkavý hosť Čítajte

Všetko súvisí

Měrka zdôrazňuje, že úbytok nejakého vtáčieho druhu spustí reťazovú reakciu a ovplyvní aj iné druhy vtákov, živočíchov a napokon i človeka.

„Napríklad od deväťdesiatych rokov rapídne klesajú počty jarabíc. Jednou z hlavných príčin je činnosť človeka, chemizácia v poľnohospodárstve. Ak sa tento druh z našej prírody stratí, čo sa aj deje, odpadne jeden článok z potravinového reťazca a predátori, ktorí ju lovili, sa preorientujú na iný druh,“ povedal Měrka. Dodáva, že predátori sa takto neraz preorientujú na domácu hydinu a častejšie objavujú na hospodárskych dvoroch v dedinách, čo nutne spustí ďalšiu negatívnu reakciu ľudí voči prírode.

„Zaznamenali sme napríklad prípad jastraba, ktorého prirodzenou potravou sú jarabice, že ulovil myšiarku ušatú. Myšiarka je ale vlastne tiež dravec, ktorý loví len myši. Jej úhyn má negatívny dosah priamo na človeka. Bude viac hlodavcov, ktorí si zas budú hľadať obživu v jeho sýpkach,“ povedal ochranár.

Dodal, že keď už ľudia chodia do prírody, mali by využívať bežné značené trasy, nezdržiavať sa pridlho na jednom mieste a ak sa nadchýnajú krásou prírody, mali by si uvedomiť, že sú jej súčasťou a vedome ju chrániť.