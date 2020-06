Najkrajšie foto: bábätká z Považia

Fotografie narodených detičiek z považskobystrickej a trenčianskej nemocnice.

14. jún 2020 o 9:04 RPB

POVAŽIE. Koronakríza nám bráni navštevovať pôrodnice, aby sme fotografovali vaše detičky. Mrzí nás to. Viacerí rodičia však využili možnosť podeliť sa o svoju radosť a poslali nám fotografie, ktoré urobili sami. Tu sú ich ratolesti. Všetky sú krásne. Prajeme im hlavne veľa zdravia a lásky.



Ak chcete aj vy zverejniť fotografiu svojho dieťatka v My Považskom Obzore, pošlite nám fotografiu na mailovú adresu pitonakovadeta@gmail.com aj so základnými údajmi. Menom a priezviskom dieťatka, údajmi o jeho hmotnosti a dĺžke, dátume narodenia, menom, prípadne priezviskom rodičov, miestom bydliska. Uviesť môžete aj súrodencov. Prosíme, ak súhlasíte aj so zverejnením na našej web a facebookovej stránke, napíšte to.