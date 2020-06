FOTO: Sverepec prilákal stovky ľudí

V Sverepci neďaleko Považskej Bystrice zorganizovali túto sobotu prvé veľké podujatie v regióne po uvoľnení prísnych opatrení. Na Sverepskú heligónku prišli stovky ľudí.

14. jún 2020

SVEREPEC. Prvou veľkou kultúrno-spoločenskou akciou v regióne po viac ako troch mesiacoch bola Sverepská heligónka. Piaty ročník podujatia organizovala obec spolu s miestnou Základnou organizáciou Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.

„Ideme do toho s malou dušičkou, to je pravda, ale chceme už konečne pre tých ľudí čosi urobiť,“ povedala hlavná organizátorka Helena Richtáriková. Pre zorganizovanie podujatia sa pre prísne opatrenia rozhodli na poslednú chvíľu.

„Ak máme obavy, tak najmä z počasia, lebo sme pre rekonštrukciu kultúrneho domu museli zorganizovať heligónky na futbalovom ihrisku. Dúfame, že slniečko vydrží,“ povedal starosta Sverepca Maroš Ondráš.

Podľa odhadu bolo v hľadisku okolo päťsto divákov a s novými vystupujúcimi prichádzali aj nový fanúšikovia.

„Máme okolo štyridsať vstupov programu. Vôbec nebol problém s účinkujúcimi. Každý sa tešil, že môže ísť konečne medzi ľudí,“ dodala organizátorka.

Medzi prvými vystupovali Kysučania. „Milujeme spev, muziku, sme kamaráti a radi sa vidíme, už nám to veľmi chýbalo,“ povedala Ivana Kasajová z Kysuckej muzičky. Zastihli sme ju pri družnom rozhovore s moderátorkou programu Janou Štefancovou, ktorá vyzvedala podrobnosti zo života skupiny, aby mohla hostí ako sa patrí uviesť. Sama je členkou visolajskej speváckej skupiny Zrelosť, no na Sverepskej heligónke mala za úlohu predstaviť účinkujúcich a aj ich posúriť na javisko.

„Konečne sa môžeme stretávať, je to radosť. Ľudia vám dávajú energiu,“ povedala.

Dobrú náladu šíril z javiska aj rodák z Turzovky Štefan Steiniger. „Je to celé trocha nafúknuté, takéto akcie už dávno mali byť,“ povedal a dodal, že sám bol od polovice marca takmer do konca do mája v karanténe na chalupe v Dolomitoch. Dodal, že obmedzenia škodia národu i ekonomike štátu.

Na tému korony si zavtipkoval aj Jozef Melicherík. „Kto pil prežil, kto nepil musí to dohnať,“ povedal a spustil prvú pesničku. Muzike a priateľským stretnutiam sa tešili aj diváci. Podobne ako muzikanti prišli z regiónov od Nitry až po Kysuce, Oravu aj Moravu.

„Je to ideálna možnosť sa trocha vyblbnúť,“ tešil sa z Jiří Chudej z Veľkých Karlovíc. Dodal, že muzika zbližuje ľudí.

„Chodíme radi všade, kde je dobrá muzika a pekné ženy, tak sme aj tu,“ povedal Miro z Nitry. Do Sverepca prišli s partiou štyria.

„Ja by som bez tohto ani nemohla žiť, sú všetci úžasní,“ povedala Janka Mikulíková z Papradna.

Ďalšiu veľkú akciu plánujú vo Sverepci na august. Mal by ňou byť Deň obce s tradičnou súťažou vo varení gulášu. Starosta verí, že ďalšie obmedzenia už neprídu.