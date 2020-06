Budovu okresného súdu strážili policajti

Opatrenia musela urobiť polícia v celom Trenčianskom kraji, nielen v Považskej Bystrici.

16. jún 2020 o 13:41

POVAŽSKÁ BXYSTRICA. Prístup na Okresný súd v Považskej Bystrici strážili policajti. Krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková informovala, že je to z dôvodu nahlásenia bomby. „Opatrenia na účely ochrany života a zdravia osôb a ochrany majetku boli prijaté na území celého Trenčianskeho kraja,“ informovala Adámiková s tým, že prvotne riešili hlásenie o uložení nástaržného výbušného systému policajti v Bratislavskom kraji.

Mohlo by vás zaujímať Strelec, ktorý zabil dvoch mladíkov si vypočul rozsudok Čítajte

„V dopoludňajších hodinách preverovala polícia hodnovernosť e-mailového oznámenia. Nástražný výbušný systém sa mal nachádzať na jednom zo súdov na území Bratislavského kraja,“ informovala Veronika Martiniaková, krajská policajná hovorkyňa v Bratislave. Dodala, že ihneď po prijatí oznámenia boli zo strany polície vykonané všetky potrebné úkony. Bezpečnostné pyrotechnické prehliadky priestorov ukončili pred jedenástou hodinou dopoludnia s negatívnym výsledkom.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I v tomto prípade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy.

Ani na Okresný súd v Považskej Bystrici sa ľudia nedostali. Niektorí sa potrebovali dostať priamo do jeho budovy, iní autom na parkovisko, ktoré je v susedstve druhého objektu. Reagovali rôzne.

Mladý muž, ktorý priviezol manželku, aby si išla vybaviť veci k účtovníčke, ktorá sídli v objekte susediacom so súdom, žartom. „Možno mali ísť kohosi vyriešiť a už sa to nestane. Dnes to nestihnú,“ povedal so smiechom. Dodal, že si všimol pásku a predpokladal, že pôjde zase o nejakú bombu. Nemal však s uzavretím vážnejší problém, lebo vchod do budovy kam mali namierené, je aj z druhej strany. Registruje, že podobné hlásenia sú častejšie, spomenul si na nejaké asi mesiac dozadu. Nejako sa však práve týmto nezaoberá.

Iný muž, ktorý sa potreboval dostať do budovy súdu, bol rozhorčený. Mal ihneď trest pre niekoho, kto sa takto pravdepodobne zabáva. „Poslal by som ho na vojnu a aspoň na štyri roky. To by ho naučilo zodpovednosti. Potom už by bol poriadny,“ skonštatoval.