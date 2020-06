Diskusia bola búrlivá, v kontrolnom orgáne kritickí poslanci člena nemajú

Poslanci v Považskej Bystrici schválili návrh na založenie mestskej dopravnej spoločnosti. Do kontrolného orgánu sa nedostal ani jeden z poslancov, ktorí vystupujú na zasadnutiach s kritickými pripomienkami.

20. jún 2020 o 8:24 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Poslanci zastupiteľstva schválili návrh na založenie spoločnosti Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o. Skupina šiestich poslancov, ktorí vystupujú na zasadnutiach častejšie s kritickými pripomienkami, svoje zastúpenie v kontrolnom orgáne novej mestskej spoločnolsti maž nebudú. Ich návrh na výmenu, aby mali zastúpeného aspoň jedného z nich, hlasobvaním zastupiteľstva neprešiel. Listom oslovili v predstihu primátora aj mestkú radu. Odpoveď nedostali.

Končiaca zmluva a čo ďalej

Platnosť koncesnej zmluvy, o ktorej sa rozhodovalo vo februári 2019 a mesto ju podpísalo s Mestskou dopravnou spoločnosťou (MDS), končí 31. augusta.

Pred rokom došlo pritom aj k rušeniu viacerých spojov, aby mohla podpísať samospráva koncesnú zmluvu a splniť zákonné podmienky. Inak by museli robiť verejného obstarávanie, ktoré by mohlo vykonávanie služieb vo verejnom záujme oddialiť.

Už vtedy dostali poslanci návrh na stôl na poslednú chvíľu. Hrozilo, že spoje prestanú premávať. Ľudia spísali aj petíciu, aby tak vyjadrili svoju nespokojnosť.

Súťaž

V MDS vlastní mesto 34 percent, zvyšok je majetkom súkromnej osoby, Vladimíra Podoliaka. Teraz vyhlásilo mesto už aj súťaž na služby mestskej autobusovej dopravy. Celková odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 36 miliónov s DPH na dĺžku 10 rokov. Niektorí poslanci na zasadnutí zastupiteľstva upozorňovali už dlhšie, že zmluva konči a zaujímali sa, čo mesto plánuje. Súťaž bola vyhlásená nakoniec v máji, teda necelé štyri mesiace pred skončením zmluvy.

Chýbala im analýza

Bohatá diskusia bola k založeniu mestského dopravného podniku už vo finančnej komisii. Odporučila mestu založenie, členovia sa však zaujímali o dopad na ekonomiku mesta. Pavol Demáček, odborný člen komisie chcel vedieť, či je spracovaný finančný plán realizácie dopravného podniku. Odpoveď bola zamietavá. „Je tu návrh na založenie dopravného podniku, lebo veľmi intenzívne prebiehajú rokovania s majoritným vlastníkom Vladimírom Podoliakom k budúcnosti MHD. Vedel by vyčleniť tri časti v prospech mesta v spoločnosti, kde by malo mesto svoj stopercentný podiel. Na 90 percent už sú veci dohodnuté, nie je však ešte jasné, koľko to bude stáť,“ povedal Máťoš s tým, že to bude predmetom ďalšej komisie.

Poslanec Ján Kunovský zareagoval, že so vznikom dopraveného podniku mesta nemá problém, aby sa však vedel rozhodnúť, potreboval by vedieť aj ekonomickú kalkuláciu. Vyjadril ešte obavy zo schvaľovania vecí v časovej tiesni. Pavol Demáček zdôraznil, že poslanci ak majú založenie podniku schváliť, musia vedieť čo to prinesie aj z ekonomického hľadiska. „Bude to určite veľká záťaž pre mesto,“ zdôraznil.

Ekonomickú analýza nebola ani na zasadnutí zastupiteľstva. Len právnu, ktorá uvádzala možnosti ako zabezpečovať ďalej služby v autobusovej doprave.

Konateľ a dozorná rada

Okrem schvaľovania návrhu na vytvorenie mestskej dopravnej spoločnosti sa rozhodovalo aj o zložení dozornej rady a konateľovi. Poslanci odsúhlasili za konateľa Radovana Čmela, ktorý je teraz členom predstavenstva MDS. Členmi kontrolného orgánu – dozornej rady budú Ľubomír Kubovič, František Martaus, Peter Máťoš, Marián Sopčák a Peter Zvak.

Peňažný vklad mesta do základného imania spoločnosti je 150-tisíc eur.

Návrh na zámenu neprešiel

Skupina poslancov, Katarína Beranová, Andrej Péli, Iveta Pospíšilová, Daniela Barbosová, Michal Kolník a Juraj Smatana, prišla s návrhom na zámenu členov dozornej rady.

Mariána Sopčáka mal nahradiť pôvodne Andrej Pél. Ten však bol už na zasadnutí mestskej rady nepriechodný. Iveta Pospíšilová navrhla teda Danielu Barbosovú. Ani táto zmena v zastupiteľstve neprešla.

Ivetu Pospíšilovú mrzí, ako boli obsadené pozície a že nebol priechodný ani jeden z poslancov, ktorého navrhovali, lebo mávajú na zasadnutiach aj kritické pripomienky. Už na mestskú rady, ktorá bola 10. jún, zaslali primátorovi, obom viceprimátorom aj členom list, kde ich požiadali o spoluprácu pri nastavení kontrolného systému v novovzniknutej mestskej spoločnosti.

„Nikto neodpovedal. Pán primátor povedal, že nám nemá čo odpovedať, že je to záležitosť mestskej rady. Mestskú radu však vedie on. A je prinajmenšom slušné, korektné a férové, aby aspoň odpovedali, že majú problém s osobou nejakého nominanta. Navrhli by sme niekoho iného,“ vyjadrila sa po zasadnutí zastupiteľstva Iveta Pospíšilová.

Dodala, že primátor nakoniec skonštatoval, že poslanci mohli dať návrh na zvýšenie počtu členov dozornej rady. To však nechceli.

„Dozorná rada by mala mať nepárny počet. Mohli by sme navrhnúť viacerých. Ale to nebolo naším cieľom, stačil nám jeden človek,“ zdôraznila Pospíšilová.

Navyše, nie je vytvorená spoločenská zmluva, tak ani nevedeli, aký počet vôbec mohli navrhovať. Všetko toto chápe poslankyňa ako obštrukciu.

Daniele Barbosovej sa už na zasadnutí komisie nezdalo, že nemá mesto finančnú analýzu pri zakladaní obchodnej spoločnosti a ako problém to vnímala aj neskôr. „Podklady boli nedostatočné, rozhodovanie je potom ťažké,“ zhodnotila.