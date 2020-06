Legionár musí byť o dve triedy lepší ako domáci hráč, hovorí Švec

Prezident klubu FK Dubnica nad Váhom Peter Švec prehovoril o začiatkoch svojho pôsobenia pri futbale, momentálnom stave, aj o tom, ako bude prebiehať boj v barážových stretnutiach.

22. jún 2020 o 7:38 Tomáš Somr

Aké boli vaše začiatky pri dubnickom futbale?

V klube pôsobím ako prezident už tri a pol sezóny. V sezóne 2016/2017 sme zachránili mužstvo v tretej lige, keď bolo po jesennej časti na predposlednom mieste so šiestimi bodmi. Nevyzeralo to s nami najlepšie. Napokon sme skončili vo vrchnej polovici tabuľky na solídnom šiestom mieste. Nasledujúci ročník sme vyhrali systémom štart-cieľ a postúpili do druhej ligy.

Napísali sme

Napísali sme Predseda ObFZ Ján Panák verí, že sa ligy začnú hrať načas Čítajte

Ako to vyzeralo s mužstvom v začiatkoch druhej najvyššej súťaže?

Ako nováčik súťaže sme sa v jesennej časti pohybovali v spodnej časti tabuľky. Na jar to vypálilo veľmi pekne a skončili sme bod za piatym miestom. Byť nováčikom súťaže a okupovať takéto priečky, je vždy dobrý pocit.

Ako je na tom mužstvo v aktuálnej sezóne?

Pred začiatkom ročníka nám podľa médií odišli najlepší hráči. Martin Jakúbek posilnil Trnavu, Mikuš Jihlavu a Čiernohorec Vujoševič Banskú Bystricu. Sezónu sme začali prakticky s novou základnou zostavou. Zvládli sme ju tak, že v súčasnosti sme na druhom mieste za Banskou Bystricou plece pri pleci.

Prvé jarné kolo sme nezvládli v Šamoríne. Následne prišla nešťastná koronakríza. Kolo sa zrušilo a do tabuľky sa brali konečné výsledky po jesennej časti.

Dnes sme medzi šiestimi mužstvami, ktoré hrajú o baráž. O tom, kto postúpi do Fortuna ligy, a kto zostane v druhej lige, sa rozhodne 11. júla po odohratí posledného kola baráže.

Napísali sme

Napísali sme Pre futbalistov Púchova sa sezóna definitívne skončila Čítajte

Aký je momentálny stav v kabíne?