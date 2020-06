Tomáš Brigant je bez klubu. Peniaze nevidel od začiatku roka

S futbalom začínal v Považskej Bystrici. V trnavskom Spartaku získal Tomáš Brigant majstrovský titul. Reprezentoval Slovensko do 21 rokov. Nedávno hral českú najvyššiu súťaž.

23. jún 2020 o 7:00 Tomáš Somr

Aké spomienky vám zostali na Brno, druhé najväčšie mesto v Česku?

Na toto obdobie spomínam iba v dobrom. Strávil som v Brne štyri krásne roky. Našiel som si veľa kamarátov, s ktorými som v kontakte dodnes. Môžem povedať, že práve v Brne sa mi otvorili dvere do veľkého futbalu. Bol som maximálne spokojný.

V Spartaku Trnava ste získali majstrovský titul. Bola to najkrajšia sezóna?

Všetko do seba maximálne zapadlo, či už my hráči, tréneri, realizačný tím a v neposlednom rade fanúšikovia. V Trnave bola eufória, akú som dovtedy nezažil v žiadnom klube. Všetci sme si rozumeli a ťahali za jeden koniec. Ale musím povedať, že práve tréner Nestor El Maestro všetko dokázal stmeliť dohromady.

V reprezentácii do 21 rokov ste odohrali množstvo stretnutí. Ktorý bol z vašej strany najlepší, alebo najpamätnejší?

Takých, na ktoré rád spomínam, je určite dosť. Najkrajšie spomienky mám na domáci kvalifikačný duel proti Holandsku. Začínal som zápas na lavičke. Prvý polčas skončil 0:2. Hneď od začiatku druhého dejstva ma tréner poslal na trávnik. Do šesťdesiatej minúty som prihral na dva góly. A nakoniec sme vyhrali 4:2. Vtedy mi vyšlo asi všetko, čo som na ihrisku urobil.