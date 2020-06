Vo funkcii mestského poslanca končí, naznačil, že je za tým politika

Poslancovi mestského zastupiteľstva zanikol mandát. V krajskom zastupiteľstve ale ostáva naďalej.

23. jún 2020 o 8:00 Peter Hudák

PÚCHOV. Mesto zverejnilo informáciu, že jednému z poslancov mestského zastupiteľstva zanikol poslanecký mandát pre nečinnosť. Za obdobie jedného roka sa nezúčastnil ani jedného zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Poslanec reagoval na sociálnej sieti, kde hájil svoju neúčasť na zastupiteľstvách práceneschopnosťou. Na blížiacej sa júnovej schôdzi zastupiteľstva zloží sľub poslanca náhradník a zasadne na uvoľnené miesto.

Zanikol mandát

V piatok 12. júna sa na oficiálnej mestskej webovej stránke objavila informácia o zániku mandátu poslanca mestského zastupiteľstva Romana Hvizdáka.

„Poslanec obecného zastupiteľstva je povinný zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Ak sa na týchto zasadnutiach nezúčastní počas jedného roka ani raz, mandát mu zaniká bez ohľadu na dôvod tejto neúčasti,“ informovala prednostka Mestského úradu v Púchove Iveta Brindzová.

Lehota jedného roka začala poslancovi plynúť 11. júna minulého roka jeho prvou neúčasťou na mestskom zastupiteľstve.

„Každá absencia poslanca má vplyv na možnú uznášaniaschopnosť MsZ a tým na možnosť prijímať zásadné rozhodnutia v meste,“ uviedla Brindzová. Spresnila, že poslanec sa nezúčastnil deviatich zasadnutí MsZ. „Stačilo byť prítomný aspoň na jednom z nich, minimálne niekoľko minút, čo určite zdravotný stav pána Hvizdáka umožňoval,“ dodala.

Doplnila, že Hvizdák pred niekoľkými týždňami odmietol vykonávať svoje povinnosti aj ako člen dozornej rady a dobrovoľne sa vzdal svojho členstva v dozorných radách mestských spoločností, kde mal hájiť záujmy mesta.

Radnica zároveň zverejnila informáciu, že poslanca o zániku mandátu informovala listom, ktorý odoslala 12. júna.

Čo si myslia o zániku mandátu poslanca Púchovčania Pavol (52): „Dotyčný by mal sebakriticky uznať, že to nemá význam, ak nechodí na zastupiteľstvá. Mal by uvoľniť miesto niekomu, kto bude na schôdze reálne chodiť.“ Mária (70): „Neviem, nezaujímam sa o to. Ja ani voliť nechodím. Mám s tým svätý pokoj.“Ivan (34) : „Celé zastupiteľstvo je jeden zmätok. Ak tam nechodí, nech ho vymenia a bude.“ Darina (37): „Malo by sa rozlišovať, prečo nechodil. Ak je to pre chorobu, zato nemôže. Ak ho ľudia zvolili, mal by tam ostať.“ Zuzana (49): „Zákon je zákon, ale ľudia sú ľudia. Treba vidieť aj človeka. Ak je aktívny a robí niečo pre ľudí, nie je dôvod ho vyhodiť. Zákony sa robia v Bratislave, ale my žijeme tu.⋌

Nechodil pre chorobu

Poslanec ale podľa vlastných slov oficiálnym oznámením o zániku mandátu nedisponoval ešte ani 16. júna večer. Na stratu mandátu reagoval najskôr na sociálnej sieti, následne poskytol stanovisko aj nám.

Argumentoval tým, že nenavštevoval schôdze zastupiteľstva pre závažné zdravotné problémy.

Mal riadne vybavenú práce neschopnosť (PN) a tvrdí, že odôvodnenie svojej neúčasti na mestských zastupiteľstvách oznamoval asistentovi primátorky či na sekretariát SMS správami.

„Nikto ma ohľadne mojej účasti na MsZ nekontaktoval. Do emailu mi chodili len pozvánky na MsZ, vedenie mesta vedelo, že som na riadnej PN, ktorú som ako poslanec odovzdal na mzdové oddelenie mestského úradu,“ povedal Hvizdák. Poslanec absolvoval vážne onemocnenie aj s operačným zákrokom.

Mesto ešte pred zverejnením informácie zániku mandátu poslanca požiadalo o stanovisko aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). „Poslanec, ktorý rok chýba na mestských zastupiteľstvách, zaberá miesto niekomu, kto by mohol tento mandát aktívne vykonávať. Napriek tomu, že pasivita bola spôsobená zdravotnými problémami, bola, aká bola. Zákon nerozlišuje dôvody, rozhodujúca je pasivita,“ povedal hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Vychádzky

Radnica zároveň deklarovala, že poslanec mohol na zastupiteľstvo prísť aj počas PN.

„Jeho liečebný režim mu umožňoval zúčastňovať sa nielen zasadnutí mestského zastupiteľstva, ale aj komisií a iných orgánov mesta, keďže mal lekárom povolené 12- hodinové vychádzky denne,“ informovala Brindzová.

Sociálna poisťovňa neskúma, či pacient počas lekárom povolenej vychádzky absolvuje zasadnutie samosprávnych orgánov, ale myslí si, že vychádzky sú určené na rehabilitáciu.

„Ak vychádzame z predpokladu, že dočasná pracovná neschopnosť bola uznaná na uvedenú činnosť, nie je žiaduce, aby poistenec túto činnosť počas PN vykonával, a to ani v čase povolených vychádzok,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Peter Višváder z ústredia Sociálnej poisťovne. Dodal, že aktivity počas vychádzky by mali mať teda liečebný a rehabilitačný charakter, pričom výkon zárobkovej činnosti nie je žiaduci. Zároveň uviedol, že ak by poslanec mestského zastupiteľstva bol uznaný na túto činnosť dočasne práceneschopným a počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti by sa zúčastňoval zasadnutí mestského zastupiteľstva, mohlo by to byť klasifikované ako porušenie liečebného režimu.

„V takom prípade poistenec nemá nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti,“ dodal Višváder.

Mesto nemusí poslanca vopred upozorniť Ján Ivančík z Transparency Internacional Slovensko (TIS) pripomína, že obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán, ktorý pre svoje riadne fungovanie nevyhnutne vyžaduje prítomnosť poslancov na zasadnutiach. „Nakoľko ide o dôvod zániku mandátu, ktorý nastáva priamo zo zákona, nemôže mesto situáciu vyriešiť iným spôsobom,“ uviedol Ivančík. Doplnil, že ide o zákonnú sankciu straty mandátu pre porušenie jednej z najzákladnejších povinností poslanca obecného zastupiteľstva. „Mesto preto má povinnosť riadne pozvať poslanca na zasadnutia mestského zastupiteľstva, pričom nie je povinné vysvetľovať poslancovi dôsledky jeho neúčasti,“ dodal.⋌

Dodržali zákon

Iveta Brindzová zdôraznila, že k zániku poslaneckej funkcie došlo zo zákona, nie na základe svojvoľného rozhodnutia mesta.

„V prípade, ak by bez povšimnutia nechalo vo funkcii Romana Hvizdáka, došlo by na druhej strane k porušeniu ústavných práv náhradníka, ktorým je Marián Mišún,“ dodala Brindzová. Doplnila, že v prípade, ak by mesto nerešpektovalo zákon, a Roman Hvizdák by sa aj naďalej zúčastňoval MsZ ako poslanec, všetky následne prijaté uznesenia a rozhodnutia zastupiteľstva by mohli byť kvalifikované ako absolútne neplatné, čo by mohlo mať fatálne následky.

Nový poslanec, Marián Mišún sa má ujať svojho mandátu už 24. júna po zložení poslaneckého sľubu na zasadnutí MsZ.

V župe pokračuje

Roman Hvizdák pôsobí aj ako poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Na rokovaniach krajského zastupiteľstva rovnako chýbal. Tu však ako poslanec pokračuje.

„Nič sa nezmenilo, 15. júna ma predseda TSK Jaroslav Baška v práci privítal, porozprávali sme sa a zaželal mi veľa zdravia a energie v komisiách a v zastupiteľstve,“ povedal Hvizdák.

Pravidlá pre zánik mandátu poslanca vyššieho územného celku sú totiž iné, ako má miestna samospráva.

„Zánik mandátu poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja je upravený v zákone o samosprávnych krajoch a neobsahuje spôsob zániku mandátu poslanca jeho absenciou na zasadnutí krajského parlamentu,“ povedala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

„Je najvyšší čas mať v samosprávach jeden balíček legislatívy, aby boli rovnaké pravidlá pre všetkých,“ povedal hovorca ZMOS Michal Kaliňák.

Naznačil politické motívy

Poslanec Roman Hvizdák sa tiež hájil tým, že počas vychádzok aktívne pracoval pre voličov ako dobrovoľník. Naznačil tiež, že kroky mesta sú reakciou na jeho kritické pripomienky k chodu samosprávy.

„Nesúhlasil som na zastupiteľstve s neprimeraným navýšením opatrovateľských poplatkov pre starších obyvateľov, poukázal som podľa môjho názoru na nezákonný výrub lesa pri Púchovskej skale, pýtal som sa na to, kde sa minuli financie za zimnú údržbu, keď nebola tento rok skoro žiadna zima,“ konkretizoval Hvizdák.

Proti tomuto vysvetleniu sa mesto kategoricky ohradilo. Už druhý deň po Hvizdákovom statuse zareagovalo rovnako na sociálnej sieti.

„Mesto Púchov jednoznačne popiera, že vzniknutá situácia predstavuje akúkoľvek reakciu mesta na jeho osobné aktivity a iniciatívy prezentované v jeho statusoch na sociálnej sieti,“ uviedla v stanovisku prednostka mestského úradu Iveta Brindzová.

Dodala, že útoky poslanca na mesto svedčia o jeho neznalosti základných právnych predpisov a ak bude v útokoch ďalej pokračovať, vedenie mesta zváži právne kroky na svoju ochranu.