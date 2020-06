Vyhral huňatý psík Ferko z Papradna + foto

Ferko je verný spoločník, pri bránke vydrží na svojho pána čakať hodiny. Druhá bola v súťaži Lara z Dolnej Breznice a tretí Denny z Nimnice. Fenka je veľká ochrankyňa rodiny a tretí víťaz je ešte neposedné šteniatko.

23. jún 2020 o 7:38 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Minulý týždeň sme vyhodnotili súťaž Náš domáci miláčik, ktorú zorganizovala naša redakcia v spolupráci s firmou Helada, ktorá bola hlavným sponzorom. Vyhral psík z Papradna. O víťazoch rozhodli čitatelia hlasovaním.

Ferka pozná veľa ľudí v dedine

Ferko je nemecký špic, vzrastom je však menší, ako jeho rodičia. Pripomína rasu pomeranian boo, ktorej zástupcovia sa podobajú na malých medvedíkov. Jana Kališíková z Papradna hovorí, že ho kúpili pred siedmimi rokmi a stal sa okamžite rodinným miláčikom. Pozná ho aj veľa ľudí z dediny.

„Manžel robil dva roky aj školníka a často sa stretával s deťmi, ktoré má veľmi rád,“ hovorí pani Kališíková. Bol odmalička v kontakte s viacerými ľuďmi, stal sa známym zvieratkom v dedine. Ferko je milý, prítulný a veľmi priateľský.

Ostražitý strážca a verný spoločník

Za plotom vo svojom dvore je to však ostražitý strážca. „Máme taký spoľahlivý domáci zvonček. Štekotom nám príde vždy oznámiť, že prišla návšteva,“ prezrádza majiteľka psíka.

Ferka veľmi zaujíma všetko, čo sa deje v rodine. Najviac sa však interesuje o varenie. „Manžela, keď robí niečo v kuchyni, dokáže sledovať hodiny.“

Hlavu si Ferko položí na predné labky, zapichne do predmetu svojho záujmu pohľad a s obrovským záujmom pozerá, pokiaľ jeho pán s činnosťou neskončí.

„Manžela jednoducho zbožňuje. Keď odíde, posadí sa k bránke, cez ktorú odchádzal a verne na neho čaká, pokiaľ sa nevráti. Opäť celé hodiny,“ opisuje Jana Kališíková s tým, že doma majú dva vchody a tak vie vždy určiť, či išiel niekde ďalej autom, alebo len na kratšiu návštevu k susedovi.

Je z neho jednoducho hlásič manželových odchodov. „Zabáva sa na tom už aj náš sused, ktorý hovorí, že je naozaj pozoruhodná takáto vernosť,“ dodáva majiteľka psíka.

Pána domu sleduje naozaj všade. Na dvore, keď niečo robí, stále je mu v pätách. Doma majú ešte jedného psíka, ten je však celkom iný. „Toto je jednoducho naše relax zvieratko. Keď ho sledujete, nalepí sa na vás rýchlo jeho pokoj a veselá povaha,“ dodáva majiteľka víťaza súťaže.

Človek sa pri ňom mení, na povrch vypláva to dobré a milé, čo ukrýva. Je milým spoločníkom aj pre osemdesiatročnú babičku, ktorá býva spolu s Kališíkovcami.



Lara bola veľkým prekvapením

Lara je menšia, štvorročná fenka a je to taká, ako sa hovorí, vareška pomiešaj. Na dvore je ona neobmedzenou paňou. V súťaži skončila druhá. Ani nás nechcela spočiatku pustiť dnu.

Ide o malého lovca, ktorý znesie len rybky v malom rybníčku v záhrade. Ktovie však, ako dlho tam vydržia v plnom počte, lebo ich dokáže sledovať niekdy hodiny. Možno sa raz rozhodne, že si chytí nejakú rybičku.

Jej príchod do rodiny bol veľkým prekvapením. „Keď pre ňu ocino išiel, odviezli nás k dedkovi. Boli sme tam od rána a prišli pre nás až poobede,“ spomína si Natálka Bajzíková z Dolnej Breznice. Keď sa dievčatá vrátili domov,na chodbe stála krabica. Netušili, čo je v nej, trčali len uši. Dievčatá vôbec ani len nevedeli, že sa otec vybral po psíka.

„Bola ako malá líštička, aj teraz tak stále vyzerá,“ opisuje s tým, že je ako toto zvieratko aj veľmi zvedavá, bystrá a prefíkaná. Veľmi dobre napríklad chápe, čo sa hovorí.

„Keď spomenieme slovo kúpať a zbadá uterák, hneď beží do skrýše,“ prezrádza otec Michal Bajzík. Musia ju vždy len nepozorovane odchytiť a nič nehovoriť.

Lara má rada vodu, ona sa však rozhoduje, kedy a kde sa bude kúpať. Plánovanú očistu, na ktorej sa zhodne rodina, neobľubuje.

Svoju „svorku“, do ktorej priviezli Laru ako šteniatko, však nadovšetko miluje a so všetkou vážnosťou a dôslednosťou si ju chráni.

Nezbedný Denny

Psík, ktorý skončil v súťaži na treťom mieste, sa volá Denny. Katka Dovičinová ho dostala ako darček na dvanáste narodeniny.

K zvieratku, po ktorom túžila, jej pomohla nešťastná udalosť. Zlomila si totiž ruku pred prázdninami. Bolo jasné, že robiť nebude môcť nič z toho, čo zvyčajne. Bicyklovanie, korčuľovanie, kúpanie sa, to všetko dostalo stopku.

„V júli mala narodeniny. Vždy sa jej rodina poskladá na nejaký darček. Už dlhšie chcela psíka. Stále sa to odkladalo. Raz nebol dorobený plot okolo domu, prípadne sa vyskytla iná prekážka. Nuž a teraz bol vhodný čas,“ spomína si mamina.

A tak pribudol do rodiny nový člen, americký kokeršpaniel. Katka je šťastná, že ho majú.

„Je veľmi hravý, má rád ľudí, hlavne deti,“ prezrádza Katka.

Nie je to však len o zábave. Musí sa aj učiť. Je veľmi šikovný. Hoci má len rok, veľa už vie. Podať labku, poslúcha na ľahni, sadni, rád aportuje. Tato nedovolí, aby bol psík v dome. Nebol dokonca veľmi nadšený z takéhoto darčeka pre dcéru.

„Prehlasovali sme ho. Boli sme na neho traja,“ prezrádza Katkina mamina.

Všetci rešpektujú želanie hlavy rodiny a na dvore vytvorili chlpatému fešákovi jeho malé kráľovstvo. Je tu spokojný. Upravil si síce nejaké kríky v záhrade, ktoré dostali po jeho zásahu odrazu trochu inú fasádu, tiež sa realizoval pri úprave trampolíny, za čo prišla aj jedna po zadku.

Nezbedností bolo viac, bez neho by však bolo v rodine smutno. O domáceho miláčika sa stará Katka spolu s bratom Miškom, samozrejme, nešlo by aj bez starostlivosti rodičov. Denny im jednoducho zmenil život.



Neoceniteľný spoločník mnohých ľudí

Pavol Gežo, majiteľ firmy Helada, sa rozhodol prispieť do súťaže preto, že vie, akým neoceniteľným spoločníkom sa stáva pre mnohých ľudí ich pes.

Aj oni majú doma nemeckého ovčiaka, ktorý má už jedenásť rokov.

„Kupovali sme ho na podnet detí. Vedeli sme, samozrejme, že starať sa budeme hlavne my, ale myslím si, že ak dieťa vyrastá so psom, môže mu to dať do života veľa,“ hovorí majiteľ Helady s tým, že dokáže byť zodpovednejšie, ak má vedľa seba živú bytosť, ktorá je na ňom závislá, treba sa o ňu starať.

On sám vyrastal na gazdovskom dvore, kde mali všelijaké zvieratá okrem psa a musel pomáhať. Jeho to však bavilo. Získané skúsenosti ho ovplyvnili aj v jeho ďalšom podnikaní. Bola to dobrá škola do života.

Víťazi súťaže Náš domáci miláčik získali od firmy Helada kupóny na nákup v ich chovateľských potrebách v hodnote 70, 55 a 35 eur.

 Deta Pitoňáková