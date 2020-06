Veľká voda im opäť pohrozila

Potok, ktorý sa vo februári vylial a zaplavil cestu, doposiaľ nevyčistili.

24. jún 2020 o 8:00 Peter Hudák

STREŽENICE. Začiatkom februára bojovali obce v regióne s prívalovým dažďom. V Streženiciach sa vybrežil zanesený potok a zalial cestu i pivnice domov. Doposiaľ ostal neprečistený. Začiatkom mesiaca pohrozila veľká voda opäť.

Z dvoch tretín zanesený

V obci majú dva potoky, ktoré sa v centre dediny zlievajú do jedného a odvádzajú vodu do Váhu.

Vo februári sa potok vybrežil a zalial cestu druhej triedy 507. Hasiči museli použiť norné steny, aby vodu zahatali a cestu sprejazdnili. Začiatkom júna potok pohrozil opäť. K jeho vyliatiu na cestu chýbalo pár centimetrov. Dôvod je rovnaký.

„Tým, že sa zhruba dvadsaťpäť rokov nebagrovalo koryto v celej dĺžke, sú tam také nánosy sedimentu, že voda nestíha odtekať, aj keď objem vody nie je veľký,“ povedal Martin Karas, veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce a zástupca starostu.

Dodal, že dve tretiny objemu koryta tvorí sediment.

Najhoršie je to pod mostom

V usadenom bahne bujnie vegetácia, čo ešte viac spomaľuje odtok.

„Pod mostom je najväčší nános. Tu tá voda už nemá kadiaľ odtekať. Je tam priepust možno desať centimetrov a len čo príde trocha intenzívnejší dážď, tak máme vodu na ceste,“ povedal starosta Streženíc Juraj Hrišo. Jeho slová potvrdil veliteľ miestnych dobrovoľných hasičov Martin Karas. Dodal, že naposledy stačila hodina intenzívneho dažďa a hladina stúpla natoľko, že sa potok vylial a zaplavil cestu aj dvory.

S dobrovoľným hasičským zborom obce stavali vode do cesty vrecia s pieskom, aby ochránili rodinné domy.

„Dá sa povedať, že po intenzívnych dažďoch, aké sú teraz, máme výjazdy aj každý týždeň,“ dodal Karas.

Nečistia

Dlho nemali s veľkou vodou problémy vôbec. Naposledy riešili vyliatie potoka v roku 2005.

„Za posledných päť rokov to ale býva tri- až päťkrát do roka,“ povedal Karas.

Oba potoky patria pod správu Slovenského vodohospodárskeho podniku. O priepuste pod dvoma cestnými mostmi sa stará Slovenská správa ciest, keďže patria k ceste druhej triedy v správe Trenčianskeho samosprávneho kraja.

„Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK), stredisko Púchov, priebežne monitoruje uvedené kritické mostné objekty, resp. priepusty a následne ich aj čistí,“ uviedla hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.

Dodala, že pred vstupom aj na výstupe mosta zostáva naplavená zemina, ktorá pri intenzívnejších zrážkach vytvára problém pri prietoku pod mostom.

„Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby správca toku, ktorým je práve SVP, priebežne čistil koryto potoka od nánosov v celom rozsahu, čím by sa eliminovali prekážky, ktoré bránia odtoku dažďovej vody v priestore pod mostným objektom,“ dodala.

Jeden na druhého

Vodohospodári ale tiež tvrdia, že v predmetnej lokalite vykonávajú údržbu vodných tokov v rámci stanoveného plánu opráv a údržby.

„SVP čistí vodný tok v predmetnom úseku, no majiteľom cesty a priepustu, ktorý sa upcháva a nemá dostatočnú kapacitu, je Trenčianska župa. SVP v zmysle zákona nemôže vykonávať údržbu na cudzom majetku,“ uviedol hovorca SVP Marián Bocák. Dodal, že SVP je značne finančne poddimenzovaný a má pri správe vodných tokov obmedzené technické a personálne kapacity.

Pomohli si

Jediným spôsobom, ako si v obci dokázali pomôcť, bolo čistiť potok vo vlastnej réžii bezprostredne pri vybrežení a po ňom.

„Ak je vyhlásený tretí stupeň protipovodňovej aktivity, všetky prostriedky, ktoré použijeme, sú preplácané cez ministerstvo vnútra,“ povedal Hrišo. Dodal, že to sú ale peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré padnú na niečo, o čo by sa mali starať vodohospodári a kraj.

Naposledy sa im takto podarilo vyčistiť asi stopäťdesiatmetrový úsek. Podľa Karasa ale potrebujú spriechodniť dovedna osemsto metrov.

„Mestá a obce môžu žiadať nenávratné finančné prostriedky na uskutočnenie protipovodňových opatrení,“ uviedol Bocák. Či by boli Streženice v žiadosti úspešné, je otázne.

„My nemôžeme použiť finančné prostriedky obce na čistenie potoka, ktorý je v správe vodohospodárskeho podniku. Oni by sa o to mali postarať,“ povedal starosta. Dodal, že hoci časť potoka i tak čistia svojpomocne, na ťažšie úseky lopaty nestačia, treba zodpovedajúcu techniku.

„Tam nie je dvadsať či tridsať centimetrov nánosu, ale jeden a pol metra bahna,“ povedal Hrišo.

Obci teraz ostáva čakať, kedy sa vodohospodári so župou dohodnú na spoločnom postupe a pošlú do dediny techniku tak, ako to urobili v Udiči, kde vo februári riešili rovnakú situáciu.