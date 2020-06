Turistov pribúda. Pod hradom sú problémy s parkovaním, chýbajú koše

Bystrický hrad láka stále viac turistov. Lokalita pod pamiatkou však nie je na nápory takého množstva ľudí dostatočne vybavená. Chýba poriadne zázemie.

24. jún 2020 o 8:59 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Po uvoľnení opatrení pre koronavírus sprístupnili aj Bystrický hrad, ktorý bol zatvorený. Turistov však nepribudlo len po koronakríze, ale z roka na rok ich chodí na hrad viac aj preto, ako sa mení vzhľad pamiatky.

Vďaka opravám vyzerá už zďaleka oveľa lepšie, priťahuje pohľady a láka na vychádzku.

Počas stavebnej komisie pripomenul Ladislav Holák, poslanec za prímestskú časť Považské Podhradie, že sa o hrade tiež veľa píše, pamiatka sa viac promuje. Na hrade sa už urobilo veľa, mesto by sa však malo podľa poslanca sústrediť aj na lokalitu, odkiaľ turisti vyrážajú a vytvoriť tu zázemie.

Niečo by mali vybudovať

Názory turistov aj miestnych obyvateľov na to, či budovať pod hradom zázemie a v akom rozsahu, sa rôznia.

„Dobré by bolo, keby tu bolo lepšie zázemie,“ povedal Ján Škultéty, ktorý sa vybral na vychádzku aj s priateľmi, s tým, že minimálne viac parkovacích plôch by sa zišlo. „Veľa miesta tu naozaj nie je. Dole pri zastávkach jedine oproti kostolu. Zo súkromného parkoviska, ktoré tu je, vás môže majiteľ kedykoľvek poslať preč,“ hovorí. Dodáva, že problémom bude asi nedostatok pozemkov, na ktorých by sa dalo vybudovať.

„Dole by sa hodili nejaké lavičky, na to miesto, odkiaľ turisti vyrážajú. Tiež by mohli opraviť cestu. Zlepšil by sa prístup,“ prezradila Ivana Gáliková, ktorá bola na hrade asi trikrát.