V prístavbe materskej školy chcú zriadiť jasle

Bolešov je spádová obec, o jasle je záujem. Zriadiť ich chcú v prístavbe materskej školy.

25. jún 2020 o 7:56 Bernadetta Pitoňáková

BOLEŠOV. Dvojpodlažnú budovu materskej školy chce obec prístavbou rozšíriť o jasle. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Prístavbou vzniknú detské jasle pre dvanásť detí, celá bude bezbariérová. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 240-tisíc eur bez DPH, podieľať sa bude aj obec.

Prístavba jednej triedy detských jaslí bude z hľadiska technickej infraštruktúry napojená inžinierskymi sieťami na materskú školu.

Lehota na predkladanie ponúk je do 14. júla 2020, nové jasle by mali byť dokončené do 200 dní od zadania zákazky. Prístavba bude financovaná z eurofondov. Zámer splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektov a sprostredkovateľský orgán, Trenčiansky samosprávny kraj, vydal pozitívnu hodnotiacu správu. Zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ešte minulý rok.

Starosta Martin Rác hovorí, že záujem o umiestenie detí do jaslí je, evidujú viacero žiadostí. Bolešov je spádovou obcou, nemajú obavy o naplnenie zariadenia.