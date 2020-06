Korona im dala čas zmeniť farbu

V Ilave využili čas núteného zatvorenia kultúrneho domu na jeho vynovenie.

27. jún 2020 o 7:00 (RPB)

ILAVA. Zamestnanci oddelenia kultúry nezostali počas núteného zavretia Domu kultúry doma. Najskôr pomáhali pri výrobe rúšok pre rôzne ohrozené skupiny obyvateľov Ilavy a v máji sa pustili do vymaľovania vstupných priestorov a knižnice. Ako povedala referentka oddelenia kultúry Oľga Tomášová, do maľovania priestorov sa pustili svojpomocne len s minimálnymi nákladmi na materiál, aby ušetrili samospráve financie.

„Nie je to jednoduchá práca, pretože po tridsiatich rokoch sa maľuje aj strop vo vstupnej hale. V niekoľkometrovej výške a z lešenia to robia Ľubomír Klobučník a Peter Bartek. So štetcami v ruke nájdete aj Anku Riecku či upratovačky Janku Januškovú a Renatu Matejkovú,“ povedala Tomášová.

Pri maľovaní sa nezabudlo ani na mestskú knižnicu, ktorá tiež v budove sídli.

„Knihovníčky robia poriadky v regáloch a informátorka pomáha s prebaľovaním kníh. Knižnica tak funguje v obmedzenom režime, čitateľov po telefonickej dohode vybavujeme vonku pred budovou. Všetci by sme boli radi, keby v dome kultúry prebehla dôkladná rekonštrukcia, po 30 rokoch prevádzky by si to naozaj zaslúžil,“ dodala.