Prevetrajú mozgové závity, rozbehnú aj benefície

V Dubnici nad Váhom pripravujú prvý mestský kvíz.

28. jún 2020 o 8:00 (RPB)

DUBNICA NAD VÁHOM. Myšlienka mestského kvízu sa objavila ešte počas minuloročnej akcie BABYLON. Organizátori si uvedomili, že v prostredí dubnického parku by sa mohlo usporadúvať viac podujatí.

„Primárnym cieľom podujatia je spojiť ľudí, vytvárať komunitu, no zároveň aj príjemnou a atraktívnou formou vzdelávať ľudí o svojom meste,“ priblížil jeden z organizátorov Ondrej Mišovič.

Pomocnú ruku s organizovaním kvízu poskytlo kaviarni -7edmička Oddelenie kultúry a knižnice Dubnica nad Váhom, ktoré iniciatívu obohatiť spoločenský život v meste uvítalo s nadšením.

„Záujem obyvateľov o obohatenie kultúrnych podujatí aj o spoločenské aktivity v meste nás naozaj teší. O to viac, keď sami prichádzajú s dobrými nápadmi, ktoré zapadajú do našej koncepcie kultúrneho leta. V tomto prípade sme dobrú myšlienku podporili ešte koncertom Rado One a Niny Kohoutovej, ktoré sú v našej réžii," zhodnotil vedúci oddelenia kultúry a knižnice Richard Benech.

Po koncertoch budú nasledovať projekcie letného kina na nádvorí kaštieľa.

"Príjemnú atmosféru Parku J. B. Magina sme pre túto akciu vybrali zámerne. Diváci určite privítajú možnosť sedenia na tráve. Pripravili sme pre nich rohože na sedenie, no odporúčame priniesť si so sebou aj deky,“ zhodnotil Benech a zdôraznil, že organizátori žiadajú návštevníkov, aby v parku udržiavali poriadok a čistotu.

Premiéra mestského kvízu bude už v sobotu 4. júla v Parku J. B. Magina.

Druhý letný mestský kvíz sa uskutoční o mesiac neskôr, 1. augusta.

„Na toto leto sme naplánovali zatiaľ dva zábavno-vedomostné kvízy, no určite by sme z toho chceli spraviť každoročnú tradíciu. Návštevníci sa okrem kvízu môžu tešiť aj na sprievodné súťaže, koncert skupiny Rado One, či svieže občerstvenie v podobe limonád, vínka alebo remeselného pivka,“ priblížil Ondrej Mišovič s tým, že v budúcnosti by sa radi uberali benefičným smerom.