Mesto vlani hospodárilo s výrazným prebytkom, poslanci uvoľnili na investície 390-tisíc eur

Mesto Dubnica nad Váhom uzavrelo hospodárenie za minulý rok s prebytkom vo výške 1 505 458 eur.

DUBNICA NAD VÁHOM . Mesto Dubnica nad Váhom uzavrelo hospodárenie za minulý rok s prebytkom vo výške 1 505 458 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2019, ktorý schválili na štvrtkovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa primátora Petra Wolfa prebytok umožní ďalší rozvoj mesta bez toho, aby bola radnica nútená pre koronakrízu upustiť od niektorých investičných zámerov.

Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala dubnická samospráva v roku 2019 hospodáriť so sumou 23,6 milióna eur, po viacerých rozpočtových úpravách hodnota rozpočtu atakovala 25 miliónov eur. Ako upozornil dubnický primátor, rozpočtový prebytok dosiahla radnica primárne efektívnejším výberom daní. Položku podielových daní sa im podarilo naplniť na takmer 104 percent a na dani z nehnuteľnosti dokonca vybrali o takmer 550-tisíc eur viac, než sa v rozpočte pôvodne očakávalo.



"Usporené financie chceme postupne smerovať do jednotlivých investičných akcií, zlepšiť tak kvalitu života v našom meste a znížiť jeho enormný modernizačný dlh tak, ako sme plánovali. Budeme môcť rozvíjať naše mesto bez toho, aby sme museli siahať hlbšie do peňaženiek občanov a bez toho, aby sme boli nútení upúšťať od niektorých investičných zámerov pre koronakrízu," uviedol pre agentúru SITA dubnický primátor.

Časť prebytku vlaňajšieho hospodárenia vo výške 390-tisíc eur už poslanci presunuli na úhradu šiestich investičných akcií. "Na rekonštrukciu chodníkov na sídlisku Pod hájom poputuje 215-tisíc eur, na úpravu parkoviska na sídlisku Centrum I/43 poslanci schválili 45-tisíc eur a na osadenie chráničky na Nerudovej ulici viac ako 25-tisíc eur. Ďalších viac ako 38-tisíc eur je určených na spolufinancovanie modernizácie budovy polikliniky a takmer 69-tisíc eur na spolufinancovanie rekonštrukcie domu kultúry," priblížila rozhodnutie poslancov hovorkyňa mesta Veronika Rezáková. Zostávajúce financie z prebytku rozpočtu vo výške 1,1 milióna eur budú podľa jej slov presunuté do mimorozpočtového rezervného fondu mesta.