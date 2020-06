Stretli sa s Nadalom či Keninovou. V lete budú učiť deti v Dubnici

Účastníci tenisového tábora sa budú učiť od dievčat, ktoré prešli známymi tenisovými akadémiami. Viac nám povedali trénerky Adriana Gergelyová a Simona Zacharová.

30. jún 2020 o 7:36 Tomáš Somr

Ako vznikol nápad otvoriť v Dubnici nad Váhom tenisový tábor pre deti?

Začiatkom marca tohto roku sme obe prišli zo zahraničia. Máme blízko k Dubnici nad Váhom, obe sme tu vyrastali na tenisových dvorcoch Dutafu. Práve preto sme sa rozhodli tábor usporiadať práve v Dubnici nad Váhom. Na okolí tu momentálne niečo podobné pre deti nie je. Chceli by sme sem priniesť podobný koncept výučby tenisu, akým sme si prešli v zahraničí. Zúročiť to, čo nám tenisové pôsobenie v zahraničí dalo. Odovzdať to mladšej generácii, prípadne deťom, čo k tenisu zatiaľ vôbec nepričuchli.

Kde a ako bude tenisový tábor prebiehať?

Tábor bude situovaný v areáli tenisových dvorcov Dutafu v Dubnici nad Váhom v dvoch prázdninových mesiacoch od začiatku júla až do konca augusta. Chceli by sme spolu v spolupráci s neďalekou Základnou školou Pavla Demitru naplniť v každom mesiaci štyri päťdňové turnusy.