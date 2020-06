Z chlapca s dlhými vlasmi a kilami navyše sa stal reprezentant

Snúbenci kraľujú v kolektívnych športoch na Slovensku, čo je nevídaná vec. Marián Žernovič a volejbalistka Mária Kostelanská sú najlepší na Slovensku za rok 2019.

29. jún 2020 o 7:49 Tomáš Somr

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nedávne dni priniesli nečakanú raritu do slovenského športu. Reprezentačnej dvojici, ktorá žije v jednej domácnosti, sa v kolektívnych športoch podarilo uspieť v národných anketách. Najskôr vyhlásili za Volejbalistku roka 2019 Máriu Kostelanskú a začiatkom júna získal rovnaké ocenenie v hádzanej aj jej snúbenec Marián Žernovič.

„Majka bola šťastná, keď sa dozvedela o mojom víťazstve v ankete SZH. Vzájomne sme si držali palce. Ona absolútne neverila, že uspeje a zavážili určite jej výkony v reprezentačnom drese na domácich ME. V klube navyše získala aj ligový titul,“ povedal Považskobystričan Marián Žernovič. Už vtedy si povedali, že by bolo super, ak by uspeli obaja. „Všetci známi z hádzanárskej či volejbalovej obce nám vraveli, že rok 2019 si teraz obaja zapamätáme do konca života. Nebude to len pre koronakrízu. Naplánovať sa to asi ani lepšie nedalo. Pre nás bude náročné toto ešte niekedy spoločne zopakovať,“ hovorí Marián Žernovič.

Na vrchole kariéry

Brankár Žerniovič sa stal Hádzanárom roka premiérovo. „Som rád, že som napriek mimoriadne silnej konkurencii na brankárskom poste zvíťazil. Vďaka za to patrí hlasujúcim fanúšikom, ktorí asi videli a ocenili moju robou, či už v reprezentácii, alebo na klubovej úrovni. Cením si všetky gratulácie. Dostal som ich veľmi veľa a vážim si ich.“