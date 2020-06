Hody nebudú, tradičnú súťaž pre fotografov však organizujú

Obľúbeným podujatím v Považskej Bystrici sú hodové slávnosti na Rozkvete. Tento rok však s veľkou pravdepodobnosťou nebudú. Súťaž pre fotografov však začala.

30. jún 2020 o 9:31 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Obľúbeným podujatím počas leta bývajú v Považskej Bystrici Helenské hodové slávnosti na sídlisku Rozkvet. Koronavírus však znamenal tento rok stopku aj pre toto podujatie, ktoré býva navštevované naozaj masovo.

Výber mestskej časti Rozkvet a PX Centrum sa však rozhodli dať predsa šancu aspoň mladým fotografom v tradičnej súťaži, ktorú pre nich organizujú už dvadsať rokov.

V troch tematických celkoch, a síce Čarovné Slovensko, Svet v obrazoch a Návraty, sa môže zapojiť každý, kto rád sleduje svoje okolie aj cez hľadáčik fotoaparátu. Vyhlásená je tento rok aj jedna mimoriadna téma – Takto sme to zvládali. V nej môžu ľudia priblížiť momentky z obdobia, keď sme sa všetci museli pasovať s opatreniami pre šírenie koronavírusu.

Súťaž už začala, na doručenie svojich prác však máte ešte mesiac, trvá totiž do 31. júla. Fotografie môžete zaslať poštou, emailom alebo doručiť aj osobne.

Minimálny klasický rozmer fotografie je 13-krát 18 cm, maximálny rozmer digitálnej vo formáte JPG 3600 px a veľkosť 8 MB. Kontaktné adresy nájdu fotografi, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, na internetovej stránke mesta Považská Bystrica.