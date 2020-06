Kultúrne leto v Považskej Bystrici nebude chýbať ani tento rok

V pestrej ponuke si každý príde na svoje. Kultúrne leto v našom meste štartuje už 3. júla.

30. jún 2020 o 14:31

Napriek tomu, že mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom zapríčinili zrušenie väčšiny tohtoročných podujatí, po takmer štyroch mesiacoch „bez kultúry“ čaká na Považskobystričanov bohatý program počas celého leta.

Krízový štáb mesta rozhodol ešte v marci o tom, že do konca júna budú všetky hromadné podujatia zrušené. Z tohto dôvodu sa nekonali ani obľúbené Dni mesta. Od začiatku júla sa však Považskobystričania môžu tešiť na bohatý program v rámci kultúrneho leta, ktoré radnica organizuje už tradične počas letných prázdnin. Výnimkou nebude ani tento rok, hoci mesto pri príprave podujatí musí prihliadať na aktuálne nariadenia hlavného hygienika SR. – Aj napriek tomu, že podujatia tento rok ovplyvnila mimoriadna situácia, naším cieľom je v rámci možností zachovať koncept, ktorý sme mali počas kultúrneho leta po minulé roky. Chceme potešiť všetky vekové kategórie, snažili sme sa pripraviť rôznorodé podujatia tak, aby si každý prišiel na svoje, - informovala nás Zuzana Haladejová z oddelenia komunikácie, kultúry a medzinárodnej spolupráce na mestskom úrade. Podujatia sa budú konať vždy piatok a sobotu počas celých letných prázdnin a to zväčša v centrálnej mestskej zóne pri fontáne pred kinom Mier. – Museli sme prihliadať aj na pokyny hlavného hygienika SR, preto sme tento rok vypustili z programu veľkých headlinerov, na ktorých bol predpoklad masovej účasti. Riadili sme sa vo veľkej miere práve skúsenosťami z minulých rokov, - vysvetlila Z. Haladejová.

Nebudú chýbať ani novinky

Keďže koniec školského roka padne na utorok 30. júna, kultúrne leto mesto otvorí už tradičným podujatím Summer Street Party pred mestským úradom v piatok 3. júla. – Pokračovať budeme aj ďalšími obľúbenými podujatiami. Nebude chýbať už tradičný večer vážnej hudby, filmové premietania, cestovateľský večer, divadlá pre deti aj pre dospelých či rôznorodé hudobné koncerty, - prezradila Michaela Haladejová z oddelenia komunikácie, kultúry a medzinárodnej spolupráce. Ako dodala, v tohtoročnom programe nebude chýbať ani viacero noviniek. Jednou z nich je country večer či komunitné trhy. – Komunitné trhy sa budú konať 31. júla. V kultúrnom programe vystúpia viacerí interpreti z Považskej Bystrice. Okrem toho je naším cieľom dať priestor výrobcom z nášho mesta a blízkeho okolia, ktorí tu budú môcť predávať svoje handmade produkty. Ak by chcel niekto predávať svoje práce na tomto alebo aj inom našom podujatí, môže sa nám stále ozvať prostredníctvom e-mailu na remeselnici@povazska-bystrica.sk, - uviedla M. Haladejová z oddelenia komunikácie, kultúry a medzinárodnej spolupráce.

Zaujímavé témy prinesie aj Ekodeň

Podujatie zamerané na osvetu v oblasti separovania, recyklácie odpadu či ochrany životného prostredia má za sebou úspešnú minuloročnú premiéru, preto sa návštevníci môžu tešiť na pestrý program aj tento rok, a to 17. júla. – Počas Ekodňa sa ľudia môžu tešiť na prínosné prednášky pre deti i dospelých, zamerané na ekologické témy. Známy autor detských kníh a muzikant Braňo Jobus vysvetlí deťom, ako funguje recyklácia, dospelí sa zase dozvedia napríklad aj to, ako si doslova „nezjesť“ planétu či ako viesť zero waste domácnosť. Zaujímavou témou, ktorá rezonuje najmä medzi mladými, bude minimalizmus v móde. Nebude chýbať ani súťaž o pekné ceny s názvom Aj ja myslím ekologicky, do ktorej nám môžu ľudia posielať fotografie znázorňujúce ich snahu urobiť niečo pre životné prostredie. Všetky podrobné informácie o súťaži budú už čoskoro zverejnené aj na facebookovej stránke mesta či v mestskej aplikácii. Samozrejmosťou počas Ekodňa budú aj tematické prezenčné a predajné stánky a množstvo aktivít pre detí. Rovnako ako minulý rok, aj teraz pripravujeme zber komodít, ktoré sa bežne nevyhadzujú do separovaného odpadu, - skonštatovala Zuzana Haladejová. Ako dodala, podrobné informácie budú zverejnené vždy v dostatočnom predstihu.

Piknik na fontáne trochu inak

Tradíciu v našom meste má už aj obľúbené podujatie Piknik na fontáne. Okolie fontány v centrálnej mestskej zóne bude aj tento rok rozvoniavať rôznymi dobrotami. Malý foodfestival sa bude konať 15. augusta a bude trošku iný, ako bolo zvykom. – Zatiaľ čo predchádzajúce roky bolo našou snahou dotiahnuť k nám zaujímavé foodtrucky, na ktoré nie sú naši občania bežne zvyknutí, tento rok chceme dať priestor na prezentáciu najmä gastro prevádzkam z nášho regiónu. Zároveň však chceme zachovať originalitu a atraktívnosť podujatia, aby si na svoje prišli všetky „mlsné jazýčky“. Čo sa týka kultúrneho programu, na pikniku nebude chýbať bohatý program pre deti, kulinárska show a viaceré hudobné vystúpenia, - povedala M. Haladejová.

Rezbárske sympózium na Kalvárii

Zvuk motorových píl, vôňa dreva a neskutočná dávka fantázie. Také bolo rezbárske sympózium v roku 2017 na Kalvárii, kde šikovní majstri vytvorili obľúbenú oddychovú zónu. Tento rok sa môžu návštevníci tešiť na túto krásnu akciu opäť. – Na toto podujatie sme mali výborné ohlasy, preto sme sa rozhodli ho zopakovať. Znova sa bude konať na Kalvárii, kde sa opäť zatraktívni oddychová zóna. Ľudia budú môcť obdivovať rezbárske umenie priamo v praxi. Pre deti bude pripravený aj pekný sprievodný program, - doplnila M. Haladejová.

Štuchafest aj rozlúčka s prázdninami

V programe kultúrneho leta nechýba ani študentský festival Štuchafest. – Ide o druhý ročník charitatívneho študentského festivalu, ktorý s finančnou pomocou mesta organizujú mladí ľudia z Považskej Bystrice. Teší nás, že sú aktívni a všetko v rámci organizácie si vybavujú sami. Je to festival spojený s charitatívnou činnosťou. Veríme, že úsilie študentov ocenia aj návštevníci a prídu sa pozrieť na pestrý program, ktorý si pre nich pripravili, - uviedla Z. Haladejová. Kultúrne leto už tradične ukončí symbolická Rozlúčka s prázdninami, ktorá sa bude konať 28. augusta pred mestským úradom.

Netreba zabúdať na opatrenia

Podujatia v rámci kultúrneho leta sa stretávajú každoročne s vysokou účasťou návštevníkov. Tento rok sú vzhľadom na mimoriadnu situáciu nastavené prísne pravidlá, ktoré musia organizátori dodržiavať. Radnica je pripravená aj na túto situáciu. – Rozhodli sme sa staviť skôr na našich regionálnych umelcov a program rozdeliť tak, aby si každé podujatie našlo svoju kategóriu divákov. Celé kultúrne leto pripravujeme s ohľadom na protiepidemiologické nariadenia a radi by sme požiadali aj Považskobystričanov, aby boli ústretoví a jednotlivé opatrenia dodržiavali. Vzhľadom k tomu, že tie sa neustále menia, budeme aj my prispôsobovať podmienky vždy pre konkrétne podujatie. Tešíme sa však, že kultúrne leto sa napokon bude konať aj tento rok a veríme, že každý návštevník si príde na svoje, - dodali na záver referentky oddelenia komunikácie, kultúry a medzinárodnej spolupráce.