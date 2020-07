Festival poézie navštívila aj slovenská spisovateľská legenda

Festival poézie začal kurzom tvorivého písania. Hosťom festivalu bol aj renomovaný slovenský autor.

3. júl 2020 o 8:51 Peter Hudák

Trojdňový festival poézie v Župnom dome mal na programe známejšie i menej známe osobnosti slovenskej poézie a hudby.

„Začíname workshopom tvorivého písania a čítačkou autorských básní začínajúcich básnikov. Druhý deň prednes poézie obohatíme koncertom mladej speváčky a festival vyvrcholí v sobotu besedou s Jánom Štrasserom,“ povedala Tamara Pribišová za organizátorov podujatia.

Workshop tvorivého písania viedla Martina Boleková.

Záujemcom o poéziu ponúkla zaujímavý spôsob, ako naštartovať vlastnú kreativitu. V praktickom seminári si účastníci mohli vyskúšať tvorbu krátkej básne inšpirovanej farbami.

„Bol som prvýkrát, bolo super. Kedysi som písal vo vlaku. Zapisoval som vnemy, ktoré som počas cesty vo vlaku zažil,“ povedal účastník tvorivej dielne Martin Kapuš. Dodal, že písanie môže byť aj pútavou formou psychohygieny. Marek Raček považuje písanie poézie za originálny spôsobom sebavyjadrenia, hoci sa mu nevenuje profesionálne.

„Písanie je veľmi prirodzené. Je to niečo, čo je hlboko v človeku. Možno by som to nazval až ľudskou podstatou, ktorá ide nejakými kanálmi von,“ povedal.