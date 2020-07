Vďaka dotácii pomohli hasičom, dokončili tiež chodníky

V Košeci sa podarilo dokončiť niekoľko väčších investícií.

4. júl 2020 o 13:16 berko

KOŠECA. V obci sa podarilo dokončiť niekoľko väčších investícií. Ide o prestavbu hasičskej zbrojnice, prístavbu materskej školy a výstavbu nových chodníkov.

Hasičská zbrojnica

Pred niekoľkými rokmi robili v Košeci prístavbu k hasičskej zbrojnici, pretože dobrovoľnému hasičskému zboru sa podarilo získať novú techniku a nemali ju kde odstaviť tak, aby bola v prípade pohotovosti čo najrýchlejšie pripravená na zásah.

Vtedy investovala obec z vlastných prostriedkov asi 50-tisíc eur.

V obci sa pokúšali opakovane aj o získanie mimorozpočtových zdrojov, aby pomohli hasičom a nezaťažili obecnú kasu.

Zapojili sa opakovane do výzvy dotačného systému ministerstva vnútra na rekonštrukciu hasičských zbrojníc. V druhej boli úspešní, a tak mohli tento rok zrekonštruovať starú časť budovy.

„Zateplili sme fasádu, budova má kompletne prerobenú elektrinu, opravili sa steny aj stropy vo vnútri miestností, aj podlahy. Teraz sú z dlažby,“ informoval starosta Radomír Brtáň. Oprava už bola nevyhnutná, lebo stavba má niekoľko desaťročí. Elektrické zariadenie a rozvody v budove neboli dokonca bezpečné. „Zostáva dorobiť už len nejaké detaily, aby mali naši dobrovoľní hasiči svoje priestory vo vyhovujúcom stave,“ dodáva starosta.

Majú tak garáže pre techniku, slušné šatne a tiež novú zasadačku či dennú miestnosť, kde sa môžu stretávať a pripravovať.

Obec dostala na prestavbu hasičskej zbrojnice dotáciu vo výške približne 30- tisíc eur. Vyžadovala sa aj jej spoluúčasť.

Chodníky

Tento rok začali v Košeci aj s výstavbou chodníkov. Ide o investíciu okolo 200-tisíc eur. Na Zliechovskej ulici už chodník dokončili. Vedie popri ceste, ktorá je dosť zaťažená dopravou.

Na chodníku popri hlavnej ceste zostáva dokončiť niekoľko metrov na prepojenie s ulicou Nad brehom.

„V rámci tejto investície sme urobili ešte nejaké menšie kúsky, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie. Ukázalo sa však, že pre bezpečnejšie užívanie nových ťahov pre peších a tých, čo sú staršie, by bolo vhodné aj pôvodné chodníky zrekonštruovať. Ide o časť, ktorá je pri pamätníku,“ dodáva starosta Brtáň.

Prístavba materskej školy

Okrem škôlkarov chodia v Košeci na stravu do materskej školy aj žiaci základnej školy.

Po zavedení takzvaných obedov zadarmo počet stravníkov narástol, kapacitne by výdaj obedov nemali šancu stíhať.

Obec tiež chcela predísť tomu, aby žiaci vyrušovali deti v materskej škole počas pravidelného odpočinku, lebo do jedálne museli prechádzať cez chodby škôlky. Rozhodli sa preto vybudovať prístavbu jedálne.

„Minulý týždeň stavbári finišovali s vonkajšími prácami, dorábať budú ešte menšie detaily. Zatiaľ sa objekt nevyužíva, a to až do kolaudácie stavby,“ informoval starosta Brtáň.

Prístavbu môžu využívať v budúcnosti aj ako malý kultúrny dom.

Jednak na organizovanie rôznych výročných členských schôdzí, prípadne na menšie posedenia pre obyvateľov.

Materská škola bude počas prázdnin v prevádzke v júli. V tomto čase ešte nie je potrebné, aby prístavba fungovala, keďže žiaci zo základnej na stravu chodiť nebudú.

„Niekoľko detí z materskej školy, ktoré budú počas prázdnin navštevovať zariadenie, sa bez problémov môže stravovať tak, ako to bolo doteraz. V novom školskom roku však bude prístavba určite k dispozícii všetkým stravníkom,“ dodal Brtáň.

Okrem samostatného vstupu do objektu a rozšírených priestorov jedálne budú mať žiaci k dispozícii aj šatňu, v ktorej si môžu odložiť pred obedom veci.