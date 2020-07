Prázdniny začali super, cestou do sveta rytierov a princezien

Veľký detský juniáles v Cooltajneri sa vydaril napriek dažďu. Počas prázdnin bude viacero akcií aj pre deti.

5. júl 2020 o 8:54 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Opatrenia pre koronakrízu sa uvoľnili, kultúrny a spoločenský život sa rozbieha aj v Cooltajneri. Organizátorom sa podarilo pripraviť aj Veľký detský juniáles 2020. Stretnutie rytierov, princezien aj iných účastníkov podujatia, aj v stredovekom odeve, bolo po dlhom čase izolácie radostné.

Pripravené boli rôzne hry či tvorivé dielne. Deti si rady vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu, ušili si vrecúška pre princezné, sledovali odlievanie cínových vojačikov, zadovážiť si mohli stredovekú zbraň, samozrejme, v drevnom prevedení. Ovoniavali čarovné bylinky a odniesli si aj rady tetušky bylinkárky. Aktivít bolo, samozrejme, viac.

Pre veľkých hladošov bola pripravená aj dobová kuchyňa, ktorú zabezpečovalo občianske združenie Cibuliar z Milochova. Gazdovia a gazdiné doviezli originálne stredoveké milochovské hamburgery (chlieb s masťou a cibuľou), osladiť si mohli život kysnutými koláčmi, s akými sa v rozprávkach vydávali hrdinovia do sveta či hľadať draka. Dobré boli lokše s makom alebo pečeňovou plnkou.

Odporúčaný bol dobový kostým, čo viacerí účastníci juniálesu dodržali, a tak to vestibule kultúrneho domu vyzeralo ako na hradnom nádvorí.

Pre nepriaznivé počasie sa síce nepodarilo zavŕšiť podujatie veľkým farebným behom všetkých rytierov a princezien, po sľube organizátorov však netreba banovať. Farebný beh má svoju bohatú históriu v Indii, ujal sa však už aj vo svete. Ľudia bežia nejakú trasu, obhadzujú sa farebným práškom, ktorý je, samozrejme, bezchybný, ide o kukuričný škrob zafarbený prírodným farbivom. Minulý rok si ho deti naozaj veľmi užili.

„Je to spontánna a milá oslava radosti. Na prvom ročníku juniálesu mala veľký úspech. Teraz sa však ľudia veľmi tešia hlavne z toho, že sa mohli po dlhšej dobe stretnúť. Keď beh nevyšiel, máme ho v zálohe na nejaké podujatie v rámci leta,“ prezradil Tomáš Bořuta.

Zo začiatku pršalo, pred príchodom vzácnej návštevy z Bratislavy sa však počasie zľutovalo. Účastníci juniálesu mohli von, aby si pozreli vystúpenie šermiarov z Corvus Arma z Bratislavy. Nechýbal ani výstrel z naozajstného diela či muškiet a, samozrejme, nebezpečné súboje. Strhli sa často pre nevinnú zádrapku.

Ľudia ocenili, že Cooltajner zorganizoval pre deti juniáles. Mohli sa po dlhšom čase vyšantiť s kamarátmi. „Chlapcom vlastne nebolo ani viac treba, len dať im do rúk meče a praky,“ prezradil Juraj Gašpárek, ktorý prišiel na podujatie s dcérkou aj svojím synovcom.

Zatiaľ čo chlapci zvádzali rytierske súboje, dievčatá obliehali hlavne stolík, kde sa pripravovali doplnky na nádherné šaty pre princezné.

„Veľmi by som chcela byť princezná. Ako napríklad Elza v Ľadovom kráľovstve,“ dozvedeli sme sa od malej Viktórie, ktorá prišla s maminou Veronikou Randovou. Aj tvár si dala pomaľovať počas juniálesu ako jej obľúbená rozprávková postava. Mamina bola rada, že sa po dlhšom čase izolácie mohla vybrať s dcérkou na nejakú akciu. Počas koronakrízy museli dať dokonca Viktorku k babke, aby mohla chodiť do práce. Bolo im smutno, ale vydržali to nejako. Teraz sú však už radi, že je to za nimi.

Podujatia v Cooltajneri budú pokračovať počas celého leta. „Ponuka bude pestrá. Chýbať nebudú určite ani tie, ktoré sú určené hlavne deťom. Majú sa na čo tešiť,“ dodal Tomáš Bořuta.