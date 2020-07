Brvnište má nového trénera. Zahral si aj Ligu majstrov

Ambiciózne mužstvo V. ligy Sever z Brvnišťa začalo s prípravou na novú sezónu. Opýtali sme sa prezidenta klubu Mária Hároníka na ambície klubu. Prezradil aj meno nového trénera.

7. júl 2020 o 7:00 Tomáš Somr

Brvnište dlhodobo patrí medzi ambiciózne kluby v V. lige Sever. V ročníku 2019/2020 ste skončili na štvrtom mieste. Bola to podarená sezóna?

Veľmi by som ju nehodnotil ako vydarenú. Štvrtú priečku by niekto bral ako výborné umiestnenie. Ja som sa s tým nestotožnil. Na to, aké sme mali kvalitné mužstvo, ma výsledky veľmi nepotešili. Nedosiahli sme to, na čo sme mali. Na druhej strane sme mali niekedy aj šťastie, ale taký je futbal. Kvalita v mužstve je. Mohli sme dosiahnuť viac, ale predvedená hra a výsledky dávajú nádej a motiváciu do ďalšej sezóny.

Diváci navštevovali naše zápasy v hojnom počte, bavili sme ich futbalom. Bohužiaľ, zlyhali sme v niektorých stretnutiach. Môžem spomenúť duel vonku proti Handlovej, doma nám nevyšiel duel proti Uhrovcu. Niekedy bolo šťastie vrtkavé, ale taký je futbal. Mohli sme dosiahnuť určite viac, ale zavinili sme si niektoré výsledky s papierovo slabším súperom sami.

Čo vás najviac potešilo?

Nepovedal by som, že bolo niečo, čo by ma výrazne potešilo. Vyskytli sa zápasy, v ktorých sme zvíťazili o gól. Boli náročné najmä na psychiku. Súper bráni a my sme museli hrať do plných. Takých stretnutí bolo za celú jeseň šesť či sedem a boli pre chlapcov skutočne náročné.

Sezóna sa najskôr prerušila a neskôr aj ukončila pre koronavírus. Trúfali ste si na postup do vyššej súťaže?

Mužstvo si prešlo kvalitnou zimnou prípravou. Káder bol pokope a vidina prvej priečky bola reálna. Určite sme chceli zabojovať o postup. Prišiel prvý zápas a prehra u súpera z Chocholnej-Velčíc, kde sme do 75. minúty viedli o gól. Záver sme totálne zbabrali a prehrali 1:2. To by som nazval prvým smútkom. Druhý prišiel hneď vzápätí, keď sa liga skončila a my sme nemohli zúročiť kvalitnú prípravu.

Amatérsky futbal bez podpory samosprávy nedokáže prežiť. Zmení sa suma, prípadne forma podpory zo strany obce voči futbalu?