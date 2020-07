Považskobystrická radnica dokončuje kanalizáciu v mestských častiach

Považskobystrická radnica pristúpila k postupnému budovaniu kanalizácie v Hornom i Dolnom Moštenci a Považskej Teplej.

7. júl 2020 o 8:31 TASR

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Považskobystrická radnica pristúpila k postupnému budovaniu kanalizácie v Hornom i Dolnom Moštenci a Považskej Teplej. Práce zabezpečuje formou spoluinvestorstva s Považskou vodárenskou spoločnosťou (PVS). V súčasnosti sa v Hornom Moštenci dokončuje posledná etapa, zároveň sa ukladá potrubie od odbočky na Považskú Teplú smerom do mesta.

Problematikou vybudovania kanalizácie, ktorá chýbala v časti oboch Moštencov a Považskej Teplej, sa magistrát zaoberal dlhodobo. "Pôvodne sa mala táto veľká investícia realizovať cez eurofondy, avšak projekt, ktorý bol ešte z roku 2009, nakoniec nebolo možné uskutočniť," spomenul primátor Karol Janas.

Samospráva sa tak v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou rozhodla, že výstavbu kanalizácie v mestských častiach zabezpečia samé. V tomto období už sú hotové takmer všetky vetvy v Dolnom aj Hornom Moštenci a začalo sa tiež s výstavbou smerom do Považskej Teplej. "Investície sú rozdelené do viacerých rokov, no postupne dokončujeme kanalizáciu tam, kde chýbala. Aktuálne mesto súťaží kanalizačný prípoj od Vrtižera k prečerpávacej stanici, vybudovať ho chceme počas jesenných mesiacov a následne budeme riešiť odkanalizovanie jednotlivých ulíc," skonštatoval primátor.

Poslednú vetvu v Hornom Moštenci dokončili len nedávno. Má dĺžku 475 metrov, v rámci nej bolo vybudovaných 31 prípojok a je možné na ňu napojiť 38 nehnuteľností. PVS sa pri jej budovaní stretla i s komplikáciami. "Zažili sme tu rôzne úskalia, projekt sme museli dopracovávať a inovovať, nakoľko tu bol problém prejsť cez potok Mošteník. Využívali sme technológiu riadeného vŕtania, takisto bolo treba riešiť čerpaciu stanicu, ktorá bola robená systémom spúšťanej studne," priblížil Jaroslav Lagiň, výrobno-technický riaditeľ PVS.

Vodári tiež museli podľa neho prekladať plyn, vodovod a takisto budovať elektrickú prípojku. "Bolo to technologicky náročné, ale zvládli sme to. K dnešnému dňu je všetko plne funkčné a vetvu A8 ideme spúšťať do skúšobnej prevádzky," doplnil.

PVS prevzala od mesta časť investorstva na vybudovanie kanalizácie do najväčšej prímestskej časti. To zahŕňa vybudovanie čerpacej stanice a položenie potrubia od odbočky na Považskú Teplú po Základnú školu sv. Augustína na Moyzesovej ulici. "Dozorná rada PVS odsúhlasila na tento rok výšku investícií v súvislosti s touto stavbou vo výške 400.000 eur. Na začiatku Považskej Teplej budujeme čerpaciu stanicu a pokladáme približne dva kilometre výtlačného potrubia smerom do mesta. Tento rok spravíme zhruba polovičku vzhľadom na finančný objem, ktorý je na tento účel schválený," priblížil Lagiň.

"V týchto dňoch nám končí verejné obstarávanie na vybudovanie hlavných zberačov a stôk smerom na Považskú Teplú a Vrtižer, ihneď potom začneme s našou časťou investície," dodal Janas.