O mobilnú aplikáciu od polície je záujem

O registrácii do novej aplikácie a jej používaní hovoril na tlačovej besede polície David Puchovský z Prezídia Policajného zboru SR. Upozornil aj na zaujímavé podrobnosti.

6. júl 2020 o 8:08 Anna Kopčanová

POVAŽIE.Polícia predstavila novú aplikáciu Pomáhať a chrániť. Má zatiaľ slúžiť iba na urgentné nahlasovanie násilia.

Niekoľko prípadov

Minulý rok v októbri sa odohrala v jednom z rodinných domov v Považskej Teplej tragédia. Tridsaťtriročný muž prišiel naraz o oboch rodičov, ktorých našiel doma mŕtvych.

Matka bola dobodaná a otec sa obesil. Ten sa čerstvo vrátil z väzenia, kde ho poslal prokurátor za nebezpečné vyhrážanie. Svoju manželku mal týrať.

Minulý týždeň v pondelok zase v Považskej Bystrici obvinili muža z napadnutia tehotnej družky.

Pokúsil sa zobrať peňaženku z jej ruksaku. Sotil ju, spadla na zem a utrpela zranenia, z ktorých sa bude liečiť pravdepodobne dva týždne.

Týrané osoby si často v takýchto situáciách nedokážu rýchlo privolať pomoc.

Problém by mala vyriešiť aplikácia od polície s názvom Pomáhať a chrániť, ktorá stlačením jedného tlačidla ihneď vyšle zásahovú hliadku v prípade násilia.

Prvá viceprezidentka Policajného zboru (PZ) SR Jana Maškarová hovorí, že ich inšpirovali konkrétne situácie, ktoré sa udiali v Bratislave.

„Pri jedenej z nich napadli násilníci manželský pár v mestskej hromadnej doprave. Poškodení nemohli telefonovať, aby sa skontaktovali s políciou, lebo sa cítili ohrození,“ uviedla Maškarová s tým, že aplikácia by im pomohla.

Zatiaľ funguje v jednom kraji

Aplikáciu Pomáhať a chrániť predstavilo minulý týždeň Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne. Zatiaľ funguje iba v Trenčianskom kraji.

Polícia zaznamenala už viac ako 820 prihlásení. Tento systém sa má neskôr spúšťať aj v iných krajoch.

Vhodný čas počas korony

Aplikáciu spustili už v máji tohto roku a dá sa stiahnuť.

„V situácii, ktorá nastala z dôvodu šírenia nového koronavírusu, kedy boli ľudia nútení zdržiavať sa doma, to bol ten správny čas,“ zdôvodnila Maškarová s tým, že sa objavilo viac prípadov tejto trestnej činnosti.

Nový varovný systém nemá nahrádzať volanie na linku 158, lebo je pre zatiaľ užšie vyhradený iba na zásahy v prípade násilia.

Polícia bude prešetrovať každý prípad, kedy bola hliadka pomocou aplikácie privolaná, aj keď osoba následne svoje hlásenie zruší. Prihlásení do aplikácie má polícia veľa, ale dosiaľ nikto nenahlásil žiadny konkrétny incident.

Aj to je dôvodom, prečo zvažujú robiť osvetu o takejto možnosti.

O aplikácii už komunikujú aj s mimovládnymi organizáciami, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálnou kuratelou, pretože majú priamy kontakt s obeťami.

Kontinuálne pracujú tiež na vylepšeniach novinky, ktorú zaviedli, predovšetkým z hľadiska diskrétnosti.

Nová aplikácia

Dôležité je podľa slov Davida Puchovského z oddelenia komunikácie Prezídia PZ, aby bol operačný systém v telefóne aktualizovaný. K plnohodnotnému používaniu je potrebná registrácia. Odporúčame tiež vyplniť všetky súčasti formuláru, samozrejme, pravdivo,“ povedal Puchovský.

Polícia zdôrazňuje, že pri registrácii je dobré uviesť aj poschodie a číslo bytu. Len čo stlačí užívateľ spodné tlačidlo „privolať pomoc“, tak žiadosť príde na operačné stredisko ihneď po stlačení. Ďalšia súčasť tejto aplikácie je skúšobná verzia. „Odporúčame používateľom, aby si ju vyskúšali ešte predtým, než by ju reálne potrebovali. Človek v skúšobnej verzii môže klikať kdekoľvek chce, polícia nebude kontaktovaná,“ vysvetlil Puchovský.

Po stlačení tlačidla pre privolanie pomoci môže obeť kliknúť aj na typ zbrane útočníka či zadať počet ohrozených, ak takéto niečo situácia povoľuje. V ďalšom kroku je možné napísať dodatočný text. Po odoslaní posledného kroku príde potvrdenie. Dôležité však je mať zapnuté zdieľanie GPS a internet. V opačnom prípade sú dáta automaticky odosielané formou SMS-ky.

Aplikáciu rozšíria

Neskôr má byť aplikácia dostupná aj pre krízové situácie, ako sú bitka, dieťa v núdzi, obťažovanie a iné nebezpečné udalosti. Okrem toho budú v nej aj informácie o najbližších policajných staniciach. Kde sa nachádzajú, čo sa tam dá vybaviť a otváracie hodiny. Ľudia tu nájdu napríklad aj databázu nezvestných a hľadaných osôb, nahlasovanie dezinformácií, overenie vozidiel a pravosti dokladov, databázu odcudzených vecí, varovanie miestnych občanov pred požiarom. Aplikácia sa vylepšuje najmä z hľadiska bezpečnosti. Testovali ju v rôznych prostrediach, kde predpokladali možnosť zhoršeného signálu.

Polícia plánuje diskutovať s operátormi o bezplatných dátach.

Občan bude mať možnosť prísť priamo na políciu, aby mu aplikáciu nastavili. Vyučovať o nej budú v krajských klientskych centrách ministerstva vnútra, ktoré komunikujú s obeťami násilia.