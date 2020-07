Na začiatku cesty, ktorá vedie do oddychovej zóny, je zhorenisko a skládka

Pri rekonštrukcii železnice postavili v Považskej Bystrici popri trati novú cestu. Vedie k rybníkom Slavojka, kde je oddychová lokalita. Dojem z vychádzky kazí zhorenisko pri ceste a neporiadok.

6. júl 2020 o 8:18 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Minulé leto zachvátil montovanú stavbu, ktorá sa nachádza pod prístupovou cestou do oddychovej zóny na Slavojke, požiar. Ľudia dúfali, že objekt aj veľká skládka odpadu okolo neho zmiznú. Nestalo sa.

Reakcie ľudí a vyjadrenie mesta

Návštevníkom Slavojky na nepozdáva „ozdoba“ pri ceste. „Využíva ju veľa ľudí. Chodia sem za oddychom. Objekty by mali čo najskôr odstrániť. Buď ponaháňať vlastníka, a ak to nepôjde, malo by sa postarať mesto,“ hovorí Martin Polník, ktorého sme tu zastihli na bicykli.

František je rybár a vstup na cestu, ktorá vedie ku Slavojku, nepovažuje za dobrú vizitku.

„Malo to radšej viac zhorieť, zostal by len popol a ten by sa rozhrabal. Neviem, či sa nájdu peniaze na odpratanie. Vyzerá to však príšerne. O oddychovú zónu sa rybári starajú, upratujú ju. Aj tu je hádam nejaký vlastník,“ vyjadril sa.

Martin Bicko hovorí, že hrozí aj úraz. „Rozhodne to však nepatrí do lokality, ktorá sa prezentuje ako oddychová zóna,“ myslí si s tým, že je to záležitosť vlastníka pozemku.

Mesto sa vyjadrilo, že pozemky pod zhorenou stavbou sú majetkom fyzickej osoby, Slovenskej republiky v správe ŽSR a Vodohospodárskej výstavby.

„Vlastník pozemku však nemusí byť totožný s vlastníkom stavby,“ pripomenula Soňa Bryndziarová zo sekretariátu primátora.