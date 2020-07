Zajtra sa v Dubnici nad Váhom predstaví Matej Tóth

Tóth sa v tréningu cítil dobre, bude štartovať na nedeľňajšej atletickej lige v Dubnici nad Váhom.

11. júl 2020 o 17:02 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth sa po 288 dňoch opäť predstaví v súťažnom kolotoči. V nedeľu bude v akcii na pretekoch na 5000 m v 1. kole 7. ročníka obnovenej atletickej ligy v Dubnici nad Váhom.

Naposledy súťažil ešte pred vyše deviatimi mesiacmi na vlaňajšom svetovom šampionáte v katarskej Dauhe.



Už 37-ročný chodec priznal, že myšlienka o účasti na spomenutom podujatí prišla spontánne. "Pre štart v Dubnici nad Váhom som sa rozhodol po utorkovom tréningu, na ktorom som absolvoval kilometrové úseky v tempe pod štyri minúty. Cítil som sa v ňom veľmi dobre," povedal pretekár banskobystrickej Dukly na webe atletika.sk.

Tóth si uvedomuje, že ešte nemá potrebnú formu, keďže pôvodne uvažoval až o štarte v októbrových pretekoch v Dudinciach a Borskom Mikuláši. Napriek tomu si chce užiť atmosféru pretekov a podporiť atletickú ligu. "Nemám žiadne konkrétne očakávania, čo sa týka výkonu. Ak budem zdravý, rád by som štartoval aj v ďalších ligových kolách," dodal rodák z Nitry.



Špecializovaný chodecký internetový portál MarciaDalMondo.com v júni označil Tótha za tretieho najlepšieho chodca planéty v období rokov 1980-2020. Najlepší slovenský športovec za rok 2016 si bezprostredne po presune olympijských hier v Tokiu na budúcoročný termín nevedel predstaviť ďalší štart "pod piatimi kruhmi". Po niekoľkých týždňoch sa však rozhodol, že urobí všetko pre to, aby sa čo najlepšie pripravil na olympijský sviatok.



"Dôležité bude, aby som zostal zdravý a všetko išlo podľa plánu. Verím, že to zvládnem, skúseností mám dosť, aj obrovskú motiváciu," povedal nedávno pre RTVS Matej Tóth - účastník dosiaľ štyroch olympijských hier.