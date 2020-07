Pochválil ho Drogba. Teraz bude Bello viesť ambiciózne Brvnište

Narodil sa v Nigérii, no reprezentoval susedný Benin. Ako šestnásťročný prišiel do Žiliny. Predstavil sa v Lige majstrov. V najbližšej sezóne bude Babatounde Bello trénerom Brvništa.

12. júl 2020 o 5:52 Tomáš Somr

Africký kontinent vyprodukuje každý rok množstvo futbalistov. Aké boli vaše začiatky v rodnej Nigérii?

Už ako malý chlapec som začal s futbalom na ulici v mestečku Esan North-East na juhu Nigérie.

V krajine príliš na výber nemáte. Futbal je športom číslo jeden. Chlapci aj dievčatá ho hrajú na zaprášených cestách a uliciach. Hra bola vždy spontánna.

Moje tréningy v pravom slova zmysle začali až v jedenástich rokoch.

V pätnástich alebo šestnástich som asi zaujal trénerov v susednom Benine. Prišla mi pozvánka do mužskej reprezentácie a v šestnástich rokoch sa moja kariéra rozbehla naplno.

Do Žiliny ste prišli veľmi mladý. Vedeli ste, kam vôbec idete?

Bola to pre mňa cesta do neznáma. Počul som o Československu, že taká krajina vôbec existuje. Bol som z toho prekvapený, keď som prišiel do krajiny s názvom Slovensko. Vôbec som netušil, že už bolo samostatné.

Priznám sa, neriešil som, do ktorej európskej krajiny idem. Vedel som, že cez európsky kontinent sa dá dostať do lepšieho mužstva. Veľa mladých futbalistov rozmýšľa aj v dnešnej dobe podobne. Prišiel som do krásneho mesta, ktoré sa mi zapáčilo.

Práve v Žiline sa rozbehla naplno vaša futbalová kariéra?

Áno, bol to tréner Pavel Vrba, ktorý mi dal možnosť futbalovo napredovať. Veľmi dobre si spomínam na vtedajšieho kouča. Vyhliadol si ma ešte v Afrike spolu s ďalšími ľuďmi z vedenia. Na ceste po kontinente hľadali talenty, ktoré by im zapadli do mužstva. Počas reprezentačného zápasu Beninu som im asi padol do oka. Český tréner ma dostal do slovenského mužstva, za čo mu veľmi pekne ďakujem.

V drese MŠK Žilina ste odohrali takmer osem sezón. So šošonmi máte dva tituly majstra Slovenska a tiež superpohár.

Za hlavné mužstvo som po oťukaní sa v béčku začal hrávať pravidelne. Na začiatky v kabíne si pamätám doteraz. Bolo to krásne obdobie. Výborná partia chalanov, ktorí ma prijali za svojho. Rozumeli sme si na trávniku aj mimo neho. V Žiline boli vždy len tie najvyššie ciele. Mužstvo bolo veľmi dobre vyskladané. Kapitánom bol Robo Jež, v bráne bol Martin Dúbravka, na hrote Tomáš Oravec s Ivanom Lietavom. Jednoducho neopísateľné spomienky.