NAJMILŠIE FOTO: Bábätká z regiónu Považia

Narodenie dieťatka je najkrajšou chvíľou v živote rodičov. Prinášame fotografie bábätiek z nášho regiónu.

12. júl 2020 o 9:59 RPB

POVAŽIE. Chodíme do pôrodnice v Považskej Bystrici aj v Trenčíne, aby sme odfotografovali vaše narodené detičky. Prinášame tie najmilšie a asi aj napozeranejšie fotografie., aké sú v novinách. Ak chcete aj vy zverejniť fotografiu svojho dieťatka v My Považskom Obzore, nezastihli sme vás v pôrodnici stále máte možnosť poslať fotografiu na mailovú adresu pitonakovadeta@gmail.com aj so základnými údajmi. Menom a priezviskom dieťatka, údajmi o jeho hmotnosti a dĺžke, dátume narodenia, menom, prípadne priezviskom rodičov, miestom bydliska. Uviesť môžete aj súrodencov. Prosíme, ak súhlasíte aj so zverejnením na našej web a facebookovej stránke, napíšte to.