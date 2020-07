Predsedom Okresného súdu v Považskej Bystrici by sa mal stať Róbert Jankovský

Úspešný kandidát na funkciu predsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici pôsobí v justícii už takmer 30 rokov.

13. júl 2020 o 9:28 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Predsednícku stoličku na Okresnom súde v Považskej Bystrici by mal v blízkej dobe obsadiť Róbert Jankovský. Ten bol jediným účastníkom výberového konania. Zápisnica z konania je už zverejnená na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Rozhodnutie päťčlennej výberovej komisie musí ešte potvrdiť ministerka Mária Kolíková, v ktorej právomoci je samotné vymenovanie predsedu súdu.

Prečítajte si aj Na väčšiu motorku nemal oprávnenie, hrozí mu vysoká pokuta Čítajte

Predsednícka pozícia na považskobystrickom okresnom súde je voľná od konca januára, keď dnes už bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál odvolal z funkcie Helenu Loduhovú pre manažérske zlyhania súvisiace s presťahovaním súdu do novej budovy. Riadením súdu poveril Gál práve Jankovského, ktorý presťahovanie koncom februára zabezpečil. Prihlásil sa aj do úvodného konkurzu na predsedu súdu, nakoniec však svoju žiadosť stiahol. "Urobil som tak z osobných dôvodov a nebudem to bližšie komentovať. V budúcnosti však nevylučujem, že sa do výberového konania prihlásim," vyhlásil Jankovský pri otvorení novej budovy súdu.



Jankovský sa do v poradí tretieho konkurzu prihlásil a v motivačnom liste aj vysvetlil svoj predchádzajúci počin.

"Na základe osobného pohovoru s ministrom spravodlivosti, ktorý mi uviedol, že bez ohľadu na výsledky výberového konania ma do funkcie predsedu súdu nevymenuje, pretože bývalá štátna tajomníčka ministerstva bola bývalou manželkou môjho brata, som svoju prihlášku stiahol späť. Z môjho pohľadu to považujem za uplatňovanie princípu kolektívnej viny," skonštatoval Jankovský.

Zároveň podotkol, že silným motívom na opakované prihlásenie sa do výberového konania bola pre neho podpora veľkého počtu sudcov a zamestnancov okresného súdu.



Počas utorňajšieho konkurzu čelil Jankovský aj otázke výberovej komisie, akými prostriedkami by eliminoval korupciu v justícii. V odpovedi uviedol, že by sprísnil trestné sadzby, pretože práve zvýšené trestné sadzby by mali odstrašujúci efekt. Poznamenal tiež, že je zástancom bezpečnostných previerok u všetkých sudcov, nielen u začínajúcich a je za elimináciu akýchkoľvek vzťahov s advokátmi a prokurátormi.



Úspešný kandidát na funkciu predsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici pôsobí v justícii už takmer 30 rokov. Na považskobystrickom súde pracuje od roku 1993, v roku 2009 sa stal jeho podpredsedom.