Civilizačné kožné choroby sú aj výsledkom úzkostlivej hygieny

Primárom kožného oddelenia v NsP Považská Bystrica je uznávaný odborník v odbore dermatovenerológia Tomáš Kopal. Zhovárali sme sa o pôsobení počas korony aj o závažných kožných ochoreniach.

13. júl 2020 o 14:56 Peter Hudák

Odbudli vám počas boja proti korone pacienti?

Bolo ich najskôr menej. Niektoré prípady počkali, postupne sa ale stali akútnymi. Pacienti začali pribúdať a navyše sme preberali pacientov aj z iných okresov. Napríklad pacienti na infekčnom oddelení v Trenčíne museli byť preložení k nám, lebo to ich oddelenie bolo rezervované pre pacientov s COVID-19.

Prejavuje sa ochorenie COVID-19 nejako aj na koži?

Prejavy tohto ochorenia na koži sú veľmi vzácne. Zatiaľ sa o nich vie málo. Existuje špecifický prejav nazvaný „covidové prsty“, je to začervenanie, zápal prstov na rukách a na nohách.

Čo vám beží v mysli, keď vidíte fotografie svojich španielskych kolegov s ranami na tvári od neustáleho nosenia tvárových masiek a okuliarov?

Takto to je, s tým sa ráta. Lekári sú ľudia, ktorí si zaslúžia úctu.

Preto majú byť lekári protežovanou časťou spoločnosti. Toto je cena.

S ktorým z civilizačných ochorení sa stretávate najčastejšie?

Jednoznačne s atopiou. Detí, ktoré majú atopickú dermatitídu, pribúda. Zároveň mávajú sennú nádchu a často i astmu. Je to kombinácia chorôb, ktoré reagujú na veci, na ktoré by ste bežne reagovať nemali. To znamená na roztoče či peľ. Je dôsledkom toho, ako žijeme. Žijeme v prehnanej čistote. My napríklad nemáme v črevách parazity. Tie mal každý človek v stredoveku. Imunitný systém funguje ako armáda, ktorá nás stráži. Táto armáda ale nemá proti čomu bojovať a tak bojuje proti roztočom a proti peľom. Takže niekedy prehnaná úzkostlivá starostlivosť o čistotu našich detí je na škodu.

Patrí medzi civilizačné ochorenia aj psoriáza?

Nie. Je to genetická danosť. Psoriatici sú často diskriminovaní v spoločnosti, ľudia sa im zdráhajú podať ruku, pritom ochorenie je prenosné len geneticky, nie dotykom. Psoriázu liečili už starí Egypťania. Ich recepty používajú lekári dodnes. Volá sa to Puva. Je to využitie UVA žiarenia a rastlinného výťažku. Psoriatikom sa ale výrazne zlepšila kvalita života, lebo veda v tejto oblasti nesmierne pokročila. My máme na oddelení modernú UV kabínu s úzkospektrálnym žiarením UVB, ktoré je veľmi účinné pre nižšie formy psoriázy, ktoré nevyžadujú systémovú liečbu.

Sú ľahšie formy psoriázy vyliečiteľné?

Psoriáza nie je vyliečiteľná, ale dobre liečiteľná, ak sa lieči správne. Vy toho človeka nezbavíte psoriázy, ale môže si okolo seba vytvoriť prostredie, ktoré neprovokuje chorobu a dobrou liečbou ho zbavíte jej prejavov.

Sú tu prázdniny, dovolenky a opaľovanie. Sme citlivejší na slnko ako naši predkovia?

Skôr máme viac príležitostí vystavovať sa slnku, ktoré nie je adekvátne našej koži. Napríklad malígne melanómy, tie najzávažnejšie tumory, na ktoré sa dokonca i zomiera, sú častejšie u dobre situovaných ľudí. V 90. rokoch nastal najväčší nárast malígnych melanómov v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Nesvieti tam slnko viac ako v Košiciach, ale sú tam vyššie platy a ľudia viac cestujú. Celý život pracujú vo vnútri a potom idú na dovolenku k moru a tam sa opália do červena.

Ako sa opaľovať pri mori, aby sme sa nemuseli obávať melanómov?

Opaľovať sa treba postupne, pomaly, priebežne. Malé deti by sa veľmi opaľovať nemali, hoci každý extrém je zlý.

Zníži riziko spálenia správny opaľovací krém?

Na našu slovenskú kožu tam potrebujete vysoké a spoľahlivé ochranné faktory. Výrobcovia sú podľa legislatívy povinní garantovať účinnosť ochranného faktora len dve hodiny. Navyše dávka, ktorú máte naniesť na kožu, je taká vysoká, že miniete fľašku na tri nanesenia. Renomovaní výrobcovia garantujú, že aj po dvoch hodinách ostáva 90 percent ochranného faktora na koži a funguje. To číslo ochranného faktora znamená, koľkonásobne môžete ostať na slnku dlhšie, aby ste sa nespálili. Ale úplne to nefunguje. Ak by ste sa bežne spálili na poludňajšom slnku už po polhodine, s ochranným faktorom 30 určite nevydržíte pätnásť hodín. Treba vnímať aj individualitu kože. Niekto vydrží dlhšie, iný nie. Treba sa opaľovať tak, aby ste sa nespálili do červena.