Hokejbalistov čaká semifinále. Majú vysoké ambície

Zostava Považskobystrických hokejbalistov sa formovala počas celej základnej časti. Až príchodom play-off sa ukáže, ako na tom mužstvo bude. Je jedným z najväčších favoritov na titul.

14. júl 2020 o 7:12 Tomáš Somr

POVAŽSKÁ BYSTRICA. V prvom kole vyraďovacích súbojov zdolali húževnatého súpera z Košíc. Tréner Simon Teska však vie, že cesta za prvenstvom bude ešte ťažká.

„Základnú časť z našej strany by som nehodnotil vôbec zle. Mali sme zápasy, v ktorých sme mohli získať viac bodov. Atmosféra v kabíne bola fajn, ale v Považskej Bystrici to vždy bolo hlavne o dobrej atmosfére,“ povedal Simon Teska.

Napísali sme

Napísali sme Pochválil ho Drogba. Teraz bude Bello viesť ambiciózne Brvnište Čítajte

Považania v poslednom zápase základnej časti prekvapivo nedali v Košiciach ani gól. V zostave sa po prvýkrát predviedli aj skúsení reprezentanti Boris Oravec a Patrik Svitana. Nemyslím si, že to bol pre nás zdvihnutý prst. Bol to zápas, ktorý sme chceli vyhrať, ale ukázalo sa, že viac sme ho hrali rečami ako samotnou predvedenou hrou. Nebolo to z našej strany zlé. Mali sme hrať lepšie a hlavne presadiť sa strelecky. Táto facka v konečnom dôsledku nebola zlá. Košice ukázali, že majú dravých chlapcov.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme