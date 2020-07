Zabil laň, mláďa zostalo bez matky

Objavili sa dva prípady pytliactva na Považí. Vyskytuje sa stále, hoci dnes už menej ako kedysi.

14. júl 2020 o 12:13 Anna Kopčanová

POVAŽIE. Nedávno sa na Považí vyskytol prípad pytliactva. Pytliak zastrelil jelenicu, ktorú nechal ujsť postrelenú. Tá uhynula, náboj nenašli.

„Prípad ohlásili až takmer jeden celý deň po jej smrti. Preto ju našli v zlom stave a hľadanie streliva bolo náročné. Problém bol aj v tom, že jelenicu čakalo mladé, ku ktorému sa už nemohla vrátiť. Poľovanie na takúto, takzvanú vodiacu zver, je zakázané. Mláďa teraz musia poľovníci prácne nájsť,“ povedal Alojz Kaššák, hovorca Slovenskej poľovníckej komory (SPK).

Laň buď pytliakovi ušla, alebo zistil, že má mladé a je preňho ako kus nepoužiteľná. „Ďalšou možnosťou mohlo byť, že upytliačil iný kus, alebo si myslel, že ho netrafil,“ hovorí Kaššák.

Strážia aj v noci

Toto nie je jediný prípad pytliactva v okolí. „ Pred pár dňami našli vysokú zver, z ktorej si pytliak zobral iba to, čo mu vyhovovalo, pravdepodobne na konzum. Okolo sto kilogramov diviny vyšlo teda navnivoč.“

Na prevenciu a boj proti pytliactvu majú poľovníci nočné služby. Kaššák dodáva, že v regióne, kde sa udiali tieto dva prípady, už nezaznamenávajú iný spôsob pytliačenia.

Taký sa stal dávnejšie, kde upytliačili jelenicu do slučky.

„Odhliadnuc od všetkého, pytliakovi ide pravdepodobne o mäso. Je však ťažké predstaviť si, ako môže niekto konzumovať mäso zo zveri, ktorá sa zadusila. Je to nepoužívateľná divina,“ hovorí poľovník.