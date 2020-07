Dubnica gól nestrelila, do odvety si berie bezgólovú remízu

Pred odvetou v Nitre je všetko otvorené.

14. júl 2020 o 19:42 TASR

FK Dubnica nad Váhom - FC Nitra 0:0

Najvážnejšia príležitosť prvého polčasu sa zrodila hneď v úvodnej minúte. Ristovski sa dostal šestnástky, jeho krížnu strelu smerujúcu medzi tri žrde spomalil domáci brankár Digaňa, ktorého spoluhráči ju stihli odvrátiť pred bránkovou čiarou. Potom už obe mužstvá hrali nanajvýš obozretne a sústredili sa na udržanie čistého konta.

O menší vzruch sa postaral Dávidík, ktorý sa uvoľnil na ľavom krídle a poslal nebezpečný center do šestnástky, kde zakončenie Čurika zblokovala nitrianska defenzíva. V závere prvého dejstva sa strelou spoza šestnástky prezentoval hosťujúci Faško, na opačnom konci zahrozil Bilovský, z odrazenej lopty vypálil prudko, no len do miest, kde bol nachystaný Šípoš v bránke Nitry. Bilovský to vyskúšal ešte raz individuálnou akciou, ktorú však nezakončil presne.

Dubničania odštartovali druhý polčas priamym kopom z výhodnej pozície, ale vyťažili z nej len strelu do múru. Takisto po zmene strán pokračovala opatrná partia. Až v 72. minúte sa Ristovski ocitol osamotený zoči-voči Digaňovi, bol však z uhla a pri pokuse o obstrel neposlal loptu do priestoru domácej bránky. O tri minúty neskôr sa druholigistom črtala možnosť na rýchly protiútok, no vo finálnej fáze ju nedotiahli a neohrozili Šípoša. V závere sa o čosi viac otvoril priestor na ihrisku, čo sa snažil zužitkovať najmä striedajúci Janco na dubnickej strane, ktorého štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času nepokryla obrana hostí, ale vo vyloženej šanci i dorážke ho vychytal Šípoš a zachoval bezgólový výsledok úvodného merania síl.

Rozhodovali: Smolák - Hrmo, Ádám, ŽK: Jakúbek - Faško. 2456 divákov

Dubnica: Digaňa - Janček, Štefánek, Švec, Václav - Pleva - Čurik (76. Janco), Jakúbek, Bilovský (70. Levai), Dávidík - Kuzma

Nitra: Šípoš - Kuník, Podhorin, Njemčaninov, Magda - De Jesus Nascimento (90. Hambálek) Kóša - Fabiš (46. Šefčík), Faško, Chobot (83. Vrábel) - Ristovski

Peter Jakuš, tréner Dubnice: "Dlhšie, 25 minút sme sa rozbiehali, hostia pôsobili živším dojmom. Na konci prvého polčasu tam už boli nejaké centrované lopty. Do druhého polčasu sme podľa mňa nastúpili aktívnejšie, ale znova mi tam chýbalo viac odvahy. Viem, že takýto zápas sa hrá na výsledok, ale keď chceme postúpiť, musíme byť odvážnejší. Gól bol na dosah, nedali sme ho, minule sme boli efektívni. V sobotu nám to futbal dal, teraz nám to nevyšlo, 0:0 je podľa mňa dobrý výsledok."