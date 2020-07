Umiestnili ďalšiu pamätnú tabuľu politickému väzňovi

Metod Dominik Trčka

Bol český gréckokatolícky kňaz pôsobiaci na území dnešného Slovenska a hieromučeník.

Narodil sa 6. júla 1886 vo Frýdlante nad Ostravicí ako najmladší zo siedmich detí Františky Šterbovej a Tomáša Trčku. Dňa 17. júla 1910 bol v Prahe vysvätený za kňaza. Ako kňaz pôsobil v Prahe, na Svatej Hore a v Plzni. V roku 1921 založil v Stropkove komunitu redemptoristov latinsko-byzantského obradu, ktorej predstaveným sa stal v roku 1924. V roku 1931 sa komunita presťahovala do rehoľného domu v Michalovciach, kde ako predstavený zotrval až do roku 1942. 21. decembra 1945 bola komunita redemtoristov východného obradu kanonicky menovaná za viceprovinciu so sídlom v Michalovciach a Metod Trčka bol ustanovený za jej prvého predstaveného.

V roku 1949 bola michalovská provincia zrušená a počas noci z 13. apríla 1950 boli všetci rehoľníci prevezení do zhromažďovacích táborov. Počas procesu, ktorý sa konal 12. apríla 1952, bol Metod Trčka obvinený zo spolupráce s biskupom Gojdičom, z rozširovania pastoračných listov a zo zasielania informácii do Ríma. Bol odsúdený na 12 rokov väzenia za špionáž a za pokus o útek za hranice. Svoj trest vykonával vo väzniciach v Ilave, Mírove a Leopoldove, kde bol preložený v roku 1958. Zomrel 23. marca 1959 na následky tuberkulózy, ktorej podľahol pre zámerné neumožnenie liečby zo strany správy väznice. Pochovali ho na cintoríne leopoldovskej väznice. Po obnovení gréckokatolíckej cirkvi v roku 1969 boli jeho pozostatky prevezené do Michaloviec, kde je dodnes pochovaný v tamojšej Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha. zdroj: wikipédia