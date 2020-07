Nemocnica zavedie elektronické objednávanie jedla

Novinkou v považskobystrickej nemocnici je elektronický systém objednávania diét a obedov pre pacientov aj zamestnancov.

18. júl 2020 o 9:27 Anna Kopčanová

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Nemocnica s Poliklinikou v Považskej Bystrici (NsP PB) má vynovené oddelenie liečebnej výživy a stravovania. Týka sa to kuchyne, servisu a jedla. Tento systém sa bude elektronizovať.

„Napríklad zamestnanci si vyberajú z troch jedál, a to cez počítač. Doteraz všetko objednávali fyzicky. Orážali lístky v papierovej forme,“ povedala Jana Lunáková, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť z považskobystrickej nemocnice.

Objednávanie jedla

V stravovaní pacientov nenastala v čase koronakrízy žiadna zmena.

„Diéta je súčasťou celej liečby pacienta. Na lôžkovom oddelení aj počas prísnych opatrení dostali všetko tak, ako majú,“ hovorí námestníčka.

V nemocnici po komplexnej rekonštrukcii kuchyne zaviedli vlani tabletový systém podávania stravy. Do modernizácie kuchyne, tabletového systému ako i transportných vozíkov s ťahačom na prepravu jedla k pacientovi investoval Trenčiansky samosprávny kraj približne 1,5 milióna eur. Tabletový systém uvítali pacienti aj personál.

„Je pre nás veľmi výhodný,“ hovorí Lunáková s tým, že systém nebol nastavený tak, aby si pomocou neho jedlo objednali zamestnanci.

Obmedzenia počas koronakrízy

Ľudia si pred koronakrízou chodili po špeciálnu stravu priamo do nemocnice. Bolo pre nich jednoduchšie zobrať si to odtiaľ, než si to variť doma. „Počas korony však museli obmedziť chodenie po jedlo do nemocnice. Zamestnanci dostávali stravu na oddelenia.“

Fungujú v pôvodnom režime

Diétnu stravu do obedárov vydávali do 17. júna.

„Samozrejme, pri dodržaní hygienických opatrení, ako odstupy, používanie dezinfekcie a nosenie rúšok,“ hovorí Lunáková.

Dnes už kuchyňa funguje v pôvodnom režime. Nemocnica vydá asi 350 raňajok, obedov a večerí pre pacientov, pre zamestnancov od 250 do 400 obedov.

„Pripravujeme približne 600 jedál denne v rozsahu 24 diét. Ak má niekto diétu, hoci nie je náš pacient, je možné si vybaviť stravovanie pomocou žiadosti, potvrdení. A to cez vedúcu kuchyne, pani Hrnčíkovú,“ vysvetľuje námestníčka Lunáková.