Ministerka spravodlivosti nevymenovala Jankovského za predsedu okresného súdu

Róbert Jankovský síce uspel vo výberovom konaní na uvoľnenú funkciu predesdu, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ho však do nej nevymenovala.

20. júl 2020 o 14:24 SITA

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hľadanie nového predsedu Okresného súdu v Považskej Bystrici pokračuje. Súčasný podpredseda súdu Róbert Jankovský síce uspel vo výberovom konaní na uvoľnenú funkciu, avšak ministerka spravodlivosti Mária Kolíková ho do nej nevymenovala. Nasledovať tak bude v poradí už štvrtý konkurz za uplynulých deväť mesiacov.

Predsednícka pozícia na považskobystrickom okresnom súde je voľná od konca januára, keď bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál odvolal z funkcie Helenu Loduhovú pre manažérske zlyhania súvisiace s presťahovaním súdu do novej budovy. Jankovský sa prihlásil už do prvého konkurzu, avšak svoju prihlášku stiahol.

"Na základe osobného pohovoru s ministrom spravodlivosti, ktorý mi uviedol, že bez ohľadu na výsledky výberového konania ma do funkcie predsedu súdu nevymenuje, pretože bývalá štátna tajomníčka ministerstva Monika Jankovská bola bývalou manželkou môjho brata, som svoju prihlášku stiahol späť," zdôvodnil svoj krok Jankovský.

Práve jeho Gál po odvolaní Loduhovej poveril vedením súdu, Jankovský sa následne prihlásil do nanovo vyhláseného konkurzu. Ako sám podotkol, silným motívom na opakované prihlásenie sa do výberového konania bola pre neho podpora veľkého počtu sudcov a zamestnancov okresného súdu.



V osobnom pohovore pred päťčlennou konkuznou komisiou síce Jankovský uspel, ani to však nestačilo na jeho vymenovanie do funkcie. "Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa rozhodla nevymenovať Róberta Jankovského do funkcie predsedu Okresného súdu Považská Bystrica, keďže aj s ohľadom na výsledky výberového konania mala pochybnosti o danom uchádzačovi," sprostredkoval rozhodnutie ministerky hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.