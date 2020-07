Nabíjacie stanice na elektromobily budú už aj v obciach

Obce budujú nabíjacie stanice na elektromobily zo štátnej dotácie. Zariadení je však na Slovensku veľmi málo.

20. júl 2020 o 10:24 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. Rozvoj elektromobilizmu na Slovensku naráža aj na veľmi skromnú sieť nabíjacích staníc. V najbližšom období majú pribudnúť vo viacerých obciach, a to aj na Považí. Prvá lastovička sa objavila napríklad v Papradne, bude aj v Košeci či Domaniži.

Na Slovensku odrádza ľudí popri vysokej cene elektromobilu od jeho kúpy aj obava, že nebudú mať potrebný dojazd, lebo chýbajú nabíjacie stanice. Na cestách máme približne 250 AC nabíjacích bodov.

Vďaka dotačnej výzve ministerstva hospodárstva pribudne ďalších vyše 140 bodov.

Nebolo by ho kde nabiť

Filip Bačík zatiaľ nad kúpou elektromobilu neuvažuje. Nemá na to financie, nie je to však jediný dôvod.

Myslí si tiež, že by ho nevyužil, lebo sieť na nabíjanie nie je u nás ešte dostatočne pokrytá. „Jazdiť by som musel pravdepodobne len po jednej trase, ktorá by nebola príliš dlhá, aby sa mi oplatila takáto kúpa,“ konštatuje.

Dodáva, že elektromobilizmus sa stále viac razí ako trend do budúcnosti, a ak začínajú s budovaním infraštruktúry, je to určite dobrá cesta.