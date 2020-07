Turnaj v Plevníku vyhrala Domaniža

V obci Plevník-Drienové sa v sobotu 11. júla stretli priaznivci futbalu na 15. ročníku turnaja o pohár starostu obce a 23. ročníku turnaja žiakov.

21. júl 2020 o 10:52 Tomáš Somr

PLEVNÍK-DRIENOVÉ. Turnaj mužov sa vyznačoval dobrou účasťou, keď za nepriaznivého počasia sa turnaja zúčastnili štyri mužstvá domáci Plevník-Drienové, Rašov (poz. red. Oblastný futbalový zväz Žilina), účastník IV. ligy Domaniža a neďaleký Podmanín. Hralo sa turnajovým systémom 2x 35 minút a porazený hral o tretie miesto.

Rozhodcovská dvojica sa striedala v zložení Rojko a Ďuriš.

Aj keď príliš neprialo počasie, hralo sa prakticky za neustáleho dažďa, v priebehu sa na útulnom štadióne vystriedali zhruba tri stovky divákov. Organizátori nič nenechali na náhodu a aby účastníci nevyhladli, podával sa aj tento rok tradičný výborný guláš.

Plevník si poradil poľahky so súperom

TJ Plevník-Drienové – Rašov 4:0 (2:0)

Už v 20. min. Michal Buday po obliehaní brány a viacerých strelách prekonal brankára hostí – 1:0. Na 2:0 zvýšil domáci Peter Ďurkech, keď hosťujúci brankár bol prikrátky. Od 62. min už domáci Plevník vyhrával rozdielom triedy, keď Michal Buday z 11 m upravil na 3:0. O posledný gól zápasu sa postaral Michal Dodek, keď v 68. min. zblízka zavŕšil vysokú výhru Plevníka nad Rašovom 4:0.

Penaltový čarodejník Kubiš.

Domaniža – Podmanín 4:4 (2:2), na p. k. 3:0

V druhom zápase, ktorý mal dramaticky priebeh, sa Domaniža už v 5. min. po góle P. Oravíka ujala vedenie, keď vymietol pavučinu v bráne a bolo 1:0. O päť minút sa po samostatnom úniku skóre menilo, keď vyrovnal Juraj Sovík – 1:1. Dokonca v 24. min. hosťujúci O. Kubiš navýšil vedenie Podmanína na 1:2. Za neustáleho dažďa sa hral výborný futbal. Keď v 32. min. M. Košút vyrovnal skóre na 2:2, začínalo sa prakticky odznova.

Po polčase sa do vedenia opäť dostal Podmanín, v 53. min. Marejka strieľa utešený gól – 2:3. Neprešli ani dve minúty a skóre bolo vyrovnané, keď sa presadil M. Haviar – 3:3. Vrece s gólmi sa rozsypalo a Domaniža sa druhým gólom M. Košúta dostala do vedenia – 4:3. Duel vrcholil v posledných minútach, keď pred koncom stretnutia hlavou F. Odradovec vyrovnal na konečných 4:4. Potom nasledoval v zmysle pravidiel rozstrel zo značky pokutového kopu. Domanižu do finále priviedol super výkon brankára P. Kubiša, ktorý všetky tri strely súpera vyrazil.

(Domaniža 1:0 – Seko, 2:0 – M. Košút, 3:0 M. Kvašay)

(Podmanín – Blažek nedal, Král – nedal, Škultéty – nedal)

Starí páni

Malú prestávku oživili futbalisti starých pánov domáceho Plevníka s Rašovom. Na starých pánoch bolo vidieť, že ešte stále nepatria do starého železa. A ukázali aj mladým, že dokážu bez problémov zvládnuť 2x 25 minút.

Z víťazstva sa tešili starí páni z Rašova po výsledku 2:0. Prvý gól si Plevník dal do vlastnej brány, nešťastníkom bol Novák. V druhom polčase mohol Plevník vyrovnať, ale Tomanikovu strelu Plevníka hosťujúci brankár vyrazil. Na konečných 2:0 pre Rašov upravil v závere duelu T. Klapčík.

Podmanín úradoval v druhom polčase

Podmanín – Rašov 4:1 (1:1)

V zápase o 3. miesto si Podmanín obhájil víťazstvo nad Rašovom až v druhom polčase.

Hostia podali v prvom polčase výborný výkon a dokonca sa ujali vedenia po vlastnom góle Podmanína – 0:1. V 23. min. vyrovnal skóre strelou Juraj Sovík – 1:1. Po prestávke už v 36. min.R. Sovík skóroval na 2:1.

Na rozdiel dvoch gólov v zápase zvýšil O. Kubiš. Definitívne K. O. uštedril Rašovu gólom na 4:1 Marejka.

Finále, ktoré malo dva rozdielne polčasy

Plevník – Domaniža 2:3 (0:3)

Vo finále turnaja sa stretli štvrtoligová Domaniža a domáci Plevník. Zápas mal dva rozdielne polčasy.

V prvom dominovali hostia z Domaniže. Štvrtoligista sa rýchlo ujal vedenia 0:1 už v 3. min. M. Košútom. Na 0:2 v 23. min. zvýšil Socha. To nebolo všetko zo strany hostí, demontáž domácich o dve minúty zavŕšil M.Haviar na 0:3 a zdalo sa byť rozhodnuté. Po umývaní hláv v domácej kabíne vybehol na trávnik úplne iný Plevník. Domáci zvýšili tempo, keď v 46. min Michal Buday hlavou pod brvno prekonal dobre chytajúceho Kubiša – 1:3. V 55. min. agilný Jozef Kušnier dal kontaktný gól na 2:3, keď využil malú domov domanižskej obrany a sám unikol z polovice ihriska. Plevník mal obrovsky tlak na vyrovnanie, ale nakoniec Domaniža tesné víťazstvo udržala a prebrala si z rúk starostu Miroslava Kremeňa pohár.

Všetky štyri mužstvá boli za predvedený výkon v turnaji odmenené diplomom a pohárom. K slušnému a dobrému priebehu prispeli aj fanúšikovia, keď v nie práve najideálnejšom počasí fandili mužstvám a ocenili obetavé výkony potleskom.

Plánovanú diskotéku pod holým nebom od 21:00 bohužiaľ tento rok zmaril dážď.

Turnaj žiakov o deň neskôr

Od nedele rána prebiehal už za krásneho slnečného počasia 23. ročník turnaja žiakov o pohár starostu obce Plevník-Drienové.

Turnaja sa zúčastnili družstvá domáceho Plevníka-Drienového, Rašova, Dolnej Marikovej a chlapci z U13 Považskej Bystrice. Hrací čas bol 2x 15 minút. Vzhľadom na situáciu so sprísnenými opatreniami obec zakúpila dezinfekciu a dbala na zvýšené hygienické opatrenia.

Turnaj žiakov vyhralo mužstvo Rašova po výsledkoch 4:0 nad domácim Plevníkom, 4:1 nad Považskou Bystricou a uspeli aj v poslednom zápase, keď zdolali 3:1 Dolnú Marikovú. Druhé miesto obsadili chlapci Dolnej Marikovej, na treťom mieste skončil domáci Plevník-Drienové a poslednú priečku obsadilo mužstvo U13 Považskej Bystrice. Najlepším strelcom turnaja žiakov sa stal Dolnomarikovčan Jakub Britvík.