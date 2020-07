Mestský úrad v Dubnici nad Váhom na dva týždne zatvoria, vybudujú tu klientske centrum

Od 27. júla do 7. augusta bude pre verejnosť zatvorený dubnický mestský úrad.

24. júl 2020 o 14:44 SITA

DUBNICA NAD VÁHOM. Od 27. júla do 7. augusta bude pre verejnosť zatvorený dubnický mestský úrad. Ako informovala hovorkyňa mesta Veronika Rezáková, primárnym dôvodom je hromadné čerpanie dovoleniek zamestnancami úradu, ktoré na radnici využijú aj na začiatok budovania klientskeho centra. Jeho súčasťou bude nová zasadacia miestnosť v čiastočne presklenom vyhotovení, čo by malo zvýšiť transparentnosť a kontrolovanosť rokovaní s občanmi.

Môže vás zaujať Zábrany na ceste sú nebezpečné, boli tu aj vážne dopravné nehody Čítajte

"Klientske centrum bude v prvom rade modernejšie a prehľadnejšie. Obyvateľ mesta vybaví pohodlne všetko na jednom mieste. Klientske centrum plánujeme vybaviť aj platobným kioskom. Služby mesta by mali byť občanom poskytované omnoho efektívnejšie a rýchlejšie, či už pôjde o návštevu matriky, podateľne, pokladne či stavebného úradu. Aj takýmto spôsobom sa snažíme vyjsť ľuďom v ústrety a uľahčiť ich komunikáciu so samosprávou," vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.



Klientske centrum vznikne stavebnou úpravou súčasného vestibulu a ďalších priestorov nachádzajúcich sa na prízemí radnice. "Doteraz sa stretnutia so zamestnancami mesta uskutočňovali za zatvorenými dverami kancelárií. Aj rokovania takpovediac pod drobnohľadom kolegov či verejnosti považujeme za prevenciu protispoločenskej činnosti," dodal primátor.



Samotné rekonštrukčné práce by mali trvať dva mesiace a pokračovať teda budú aj po 10. auguste, kedy mestský úrad opäť otvoria aj pre verejnosť. "Všetky úradné záležitosti budú štandardne vybavované v sídle mestského úradu, s výnimkou tých ekonomických. Pokladňa, učtáreň i celé ekonomické oddelenie sa dočasne presunie do budovy domu kultúry na 2. poschodie," upozornila hovorkyňa mesta.