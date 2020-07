Zvieratá boli dokaličené. Išlo o veľmi inteligentného predátora

Na salaši v Pružine sa začiatkom júna stretli s poraneniami u zvierat, ktoré dovtedy nepoznali. Ide o inteligentného predátora, ktorý sa zgrupuje a útočí v skupinách.

26. júl 2020 o 8:00 Bernadetta Pitoňáková

POVAŽIE. Oľga Apoleníková má farmu neďaleko Pružiny. Hovorí, že sa už stretla s útokmi vlkov, škody jej narobila pri zvieratách líška. Keď sa do kukurice dostali mladé diviaky, veľa z nej nezostalo. Tento rok sa však stretla s niečím, čo doteraz nikdy neriešila. Zviera nemalo oči. Prípady sa opakovali.

Pri stádach oviec sa začali tento rok objavovať nepríjemní hostia.

Objavili sa v júni

Farmárka spomína veľmi nezvyčajné zranenia u zvierat. „Pred rokom by som povedal, že o niečom takomto neviem. Dnes, žiaľ, musím konštatovať, že 2. júna tohto roku som mala prvú skúsenosť s krkavcom,“ hovorí farmárka.

V tej chvíli, keď jej doviezli ovcu, ktorá nevládala chodiť a malo vyzobané oko, nechápala spočiatku, o čo ide. Zviera zostalo dokonca na pasienku, nemohlo sa vrátiť do ovčínca. Ďobaním do oka, teda do vnútra hlavy, malo poškodený nejaký nerv, nemohlo sa postaviť ani chodiť.

Po rovnakej skúsenosti s takýmto zraneniami v ďalších dňoch, keď ale ovce aspoň chodili, začala naozaj intenzívne zisťovať. Podotýka, že išlo o dospelé zvieratá, životaschopné.