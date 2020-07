Projekt Luhy Park v Papradne je po koronakríze opäť vo výstavbe

Ponúka bývanie blízko prírody, na dosah budete mať aj bežné aktivity.

30. júl 2020 o 14:44

Bývanie v lokalite so širokými rekreačnými možnosťami nemusí byť nevyhnutne spojené s prekonávaním dlhých vzdialeností, potrebných pre dosiahnutie iných bežných aktivít. Presviedča o tom napríklad nový projekt Luhy Park od developera Constario, s.r.o.

Miesto realizácie bytového domu Luhy Park sa nachádza v Papradne neďaleko Považskej Bystrice. Autom sa dostanete všade, kde potrebujete, pešo to máte všade na skok a prostredníctvom SAD Trenčín vystúpite na hlavných miestach obce či v centre Považskej Bystrice. Nehovoriac o túžbe ísť nakupovať do obchodného centra v Považskej Bystrici, ktoré je vzdialené len 20 minút pri ideálnej premávke.

Hlavný bonus však predstavuje blízkosť prírodného prostredia. Mnohí iste ocenia prechádzky s rodinou spojené s návštevou Považského hradu, obľúbené ciele pre šport a trávenie voľného času s rodinou či priateľmi.

Obec Papradno ponúka hlavne vyznávačom cykloturistiky nepočetné množstvo príležitostí ako uspokojiť svoju túžbu v sedle bicykla. Javorníky i Strážovské vrchy sú ideálnymi pohoriami pre výber cyklotrasy, ktorá zodpovedá Vašim požiadavkám. Vďaka rôznorodému terénu si prídu na svoje milovníci horskej cyklistiky ako i priatelia pohodlnejších ciest na rovinatom teréne. Vážska cyklomagistrála prechádzajúca cez obec Papradno v dĺžke 35 km alebo 46 km spájajúca Trenčiansky a Trnavský kraj z nej robí dokonalú cyklistickú základňu.

Predmetom návrhu je prestavba bývalej materskej školy na bytový dom. Zámerom je existujúci objekt nadstaviť na celkovo štyri nadzemné podlažia a zo severnej strany objekt zväčšiť o tretinu novostavbou, ktorá objekt zväčší.

Menší bytový dom ponúka 23 výmerovo i cenovo naozaj príjemných dvoj- a trojizbových bytov, veľkostne sa jedná o dvoj a trojizbové byty. Spolu desať 2-izbových v rozlohe od 46 do 66 m2 vrátane rozlohy balkóna a trinásť 3-izbových bytov v rozlohe od 74 do 83 m2 vrátane rozlohy balkóna, ku každému bytu prislúcha pivničná kobka v rozlohe od 1,7 do 2,5 m2 a parkovacie miesto. Súčasťou bytových jednotiek nachádzajúcich sa na prvom podlaží je predzáhradka s veľkosťou od 35 do 69 m2, kde môžete tráviť svoj voľný čas a užiť si krásne chvíle strávené s rodinou.

Z obývacej izby je zároveň navrhnutý prístup na balkón. Dvojizbové byty takisto potešia orientáciou, keďže okná smerujú na minimálne dve svetové strany.

Projekt si získava sympatie jednoduchou, kultivovanou architektúrou, svojou hmotou, podlažnosťou a tvarom v samotnom prostredí obce aj okolitej zástavby bude pôsobiť akcentujúco, no zároveň nerušene. Moderný výraz bude orientačným aj výzorovým plusom okolia bez toho, aby vytváral nechcenú dominantu, alebo narušenie siluety obce.

Podzemné podlažie má samostatný bočný vstup, v ktorom je prístupná časť pivníc pre byty. Ďalšia časť pivníc je prístupná na 1. nadzemnom podlaží hlavným vstupom do objektu z ulice a vedľajším vstupom z dvora. Developer myslel aj na otázku statickej dopravy a upresnil, že v okolí domu bude vytvorených dostatok parkovacích kapacít pre každý z bytov.

Opätovná výstavba po období koronavírusu bude zahájená podľa aktuálne schváleného harmonogramu, jej začiatok sa plánuje v 3. kvartáli aktuálneho roku. Celkové ukončenie realizácie zatiaľ pripadá na 2 kvartál 2021. Predaj bytov je opätovne spustený, pričom ponuka sa stretla s naozaj dobrým ohlasom. Klienti oceňujú najmä výhodnú lokalitu a výmeru bytov.

Viac informácií vám radi poskytneme na tel. čísle 0948 948 420 alebo constario@luhypark.sk