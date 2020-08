Storočná voda vo Sverepci vyvolala otázniky

Dobrovoľní hasiči museli v nedeľu do terénu, domy zaplavovala voda.

4. aug 2020 o 10:02 Anna Kopčanová

SVEREPEC . V obci Sverepec zaplavilo niekoľko dvorov, pivníc a tiež garáž. Prietrž mračien prišla popoludní v poslednú júlovú nedeľu. Pri zásahu pomáhali občania a dobrovoľný hasičský zbor (DHZ).

Hasiči na nohách

Na nedeľnú siestu museli miestni hasiči zabudnúť, živel začal vyčíňať v priebehu niekoľkých desiatok minút.

„Ľuďom, ktorí sa ozvali, že potrebujú pomoc, sme sa snažili poskytnúť ju čo najrýchlejšie. Avšak nedá sa každému pomôcť hneď,“ vysvetľuje zástupca veliteľa DHZ Sverepec Anton Magát. Záplavu spôsobila veľká prietrž mračien, v dôsledku čoho sa začal vylievať potok. Zaplavené boli všetky dvory rodinných domov pozdĺž potoka.

„Rovnako ako sa voda liala z potokov, zlievala sa aj z lúk,“ dopĺňa Magát.

Vytopilo domácnosti

Vo Sverepci zatopilo niekoľko domácností.

„Vodu sme vyčerpávali z troch domov. V jednom z nich zaplavilo garáž, ktorá bola postavaná v porovnaní s mostom nízko,“ hovorí dobrovoľný hasič Tomáš Stefina s tým, že vytopené boli aj pivnice a dvory.

„Voda sa však nedala odčerpávať, lebo keby sme odčerpávali z jedného dvora, vyčerpali by sme to do druhého dvora,“ vysvetľuje Stefina. Hasiči DHZ mali vymyslenú stratégiu. Počkali, kým voda mierne klesala a začali v strede obce.

„Následne sa dobrovoľní hasiči začali rozmiestňovať na ďalšie pracoviská na hornom konci, kde boli vytopené domy, a na dolnom konci, kde vytopenie ešte len hrozilo. Potom sme začali čistiť pod mostami, ktoré podmývalo,“ vysvetľuje hasič. Boli tam rôzne naplaveniny a nánosy dreva, ktoré museli vyčistiť, aby čím skôr uvoľnili prietok vody. Inak by voda tiekla stále do dvorov. „Na to však prestalo pršať, toky začalo zlievať späť a voda ustúpila. Tam, kde zaplavilo dvory, bolo potrebné prekopať drážky, aby voda odtiekla. Na dvoroch bolo desať čísel vody,“ konkretizuje Stefina.

Takúto záplavu nepamätajú

Hasičov z okolitých obcí ani z Považskej Bystrice nevolali, vystačili si sami. Podobná záplava nebola vo Sverepci desaťročia.

„Takýto vyliaty potok vo Sverepci nezažila ani najstaršia generácia. Použili sme všetky čerpadlá, ktoré v DHZ máme,“ hovorí Stefina.

Dodal, že využili aj protipovodňový vozík, ktorý dotoval štát a tiež nové hasič-ské vozidlo.

Podmyté mosty

Záplava podmyla aj mosty. Podobne tomu je pri zvýšenej vode aj v obci Bodiná. Tam si ľudia medzi potok a plot svojpomocne stavajú zábrany v podobe betónových panelov. Keby tak nerobili, záležalo by na pevnosti mosta, či konštrukcia nepovolí.

„Hlavné mosty vo Sverepci sú dosť pevné, nakoľko v niektorých sú koľajnice alebo takzvané železné íčka,“ tvrdí Stefina. Oporné múry pri hlavnej ceste ale už párkrát spadli do potoka alebo sa niekoľkokrát zosunula cesta.

„Cestári tvrdia, že je to povodie Váhu a majú si to opraviť vohodospodári, ale vodohospodári tvrdia, že je to cestárov a majú to opraviť cestári,“ hovoria občania Sverepca.

Dodávajú, že by najviac pomohlo, keby prehĺbili potoky, vyčistili korytá a spravili by určité odvodňovacie žľaby aj z hôr a lúk.

„Problém je aj to, že zasadili plodiny, ktoré nestíhajú vsiaknuť všetku vodu z väčšieho lejaku. Tá potom stečie z kopcov do centra obce, kde prejde do potoka a odtiaľ sa to vyleje aj tam, kde by sme to vôbec nečakali, ako v tomto prípade,“ hovorí Stefina.

Hasiči skôr očakávali záplavu na dolnom konci Sverepca, no tá viac ohrozila horný koniec.

Potok sa čistí málo

Sverepčania tvrdia, že vodohospodári čistia potok raz za niekoľko rokov. Obávajú sa, že kompetentní to budú riešiť až vtedy, keď sa stane niečo veľmi vážne, napríklad, ak padne krajnica. Za iróniu považujú, že sa k danej oblasti nikto z kompetentných nepriznáva, aby ju vyčistil. „Ďalším variantom vraj malo byť, že to opravia dialničiari, keď skončia diaľnicu,“ hovorí obyvateľ Sverepca. Odvtedy miestni nezaznamenali žiadnu nápravu problému. Za posledné obdobie boli však záplavy aj v Streženiciach, Horovciach, Udiči, Dulove či Marikovej, kde odnieslo most.

Vodohospodári sú finančne poddimenzovaní

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) tvrdí, že v predmetných lokalitách vykonáva údržbu vodných tokov v rámci plánu opráv a údržby. Dodáva, že súčasne je hlavným problémom aj zmena klímy a lokálne odchýlky od bežných normálov, čo v minulosti nebolo v takom rozsahu. Práve splach pôdy z polí do vodných tokov spôsobuje zanesenie korýt a následné lokálne záplavy.

„V posledných dňoch sme mohli na viacerých miestach pozorovať, že dažďová voda z polí sa liala ulicami a spôsobila lokálne záplavy bez toho, aby bol potok vybrežený,“ tvrdí hovorca SVP Marián Bocák. Dodáva, že v priebehu daného dňa zaznamenali na viacerých miestach lokálne búrky spojené miestami aj s výdatnými zrážkami.

„V obci Sverepec to bolo spôsobené predovšetkým splachom pôdy z okolitých polí,“ vysvetľuje s tým, že starosta nevyhlásil stupeň povodňovej aktivity.

„Obce a mestá môžu vykonávať údržbu drobných vodných tokov a zároveň žiadať nenávratné financie na protipovodňové opatrenia. Na margo situácie je potrebné dodať, že náš podnik je značne finančne poddimenzovaný. Pri správe vodných tokov máme obmedzené technické a personálne kapacity,“ vysvetľuje hovorca SVP.