Planéte pomôžeme, len ak sa uskromníme

Manželia Vinczeovci separujú, kompostujú, zachytávajú dažďovú vodu.

5. aug 2020 o 8:00 Peter Hudák

STREŽENICE. Občianske združenie Maximum 4 Streženice pravidelne pozýva zaujímavé osobnosti, ktoré diskutujú o environmentálnych súvislostiach. O svoje skúsenosti s ekológiou sa podelila aj populárna dvojica Adela a Viktor Vinczeovci.

Ekológia je veľmi konkrétne slovo pre široký okruh tém. Ako figuruje vo vašom každodennom živote?



Adela: Celá ekológia je o uskromnení sa, o zbytočnom nevymýšľaní. Separujeme. Doma sa dostávame do fázy, že produkujeme veľmi málo odpadu. A ten, čo máme, je, samozrejme, veľmi pekný (smiech). Máme pomerne zabehnutý bytový kompostér, v ktorom chováme niekoľko dážďoviek. Viktor to riadi, ja im “varím“.

Viktor: Na terase zachytávame dažďovú vodu a potom ňou polievame rastliny. Chodím tiež na rôzne exkurzie do recyklačných závodov či na skládky.

Adela: Potom je až preinformovaný a ja sa dozvedám o každej fľaši, ktorá sa objaví na stole, kde bola vyrobená a či je zrecyklovateľná.



Minimalizujete odpad domácnosti, ale je niečo, čo sa vám nedarí zaviesť?



Adela: Snažím sa nenakupovať zbytočnosti. Čo ale neviem zaviesť, sú otázky ženskej intímnej hygieny a trocha mám problém aj s odličovacími tampónmi. Látkové na tie masy, čo na mňa dávajú, veľmi nefungujú.

Viktor: Ak sa pýtate, či žijeme úplne zero waste, tak určite nie. Ani si nie som istý, či niekedy budeme. Lebo niektoré jednorazové veci pre mňa zmysel majú. Napríklad papierové vreckovky. Neviem si predstaviť, že by som nosil vo vrecku celý deň „osoplenú“ látkovú vreckovku plnú baktérií ako naši predkovia.

Adela: Aj pri iných témach je častým argumentom, že naši predkovia to predsa tak roky robili. No nie vždy to naši predkovia robili dobre.

Každý máme vo svojom živote svoje postoje a svoje kroky, ktorými sa posúvame. Dlho mi trvalo, kým som si navykla nosiť si fľašu s vodou a nekupovať stále tie plastové.

Podobne to bolo aj s nákupnými taškami a možno raz prídu na rad aj tie odličovacie tampóny.



Do televíznej relácie Trochu inak nosíte oblečenie zo second-handu. Nosíte ho aj bežne?



Adela: Tá značka sa volá Nosené a tam k veciam pristupujú tak, že ich okrem iného niekedy aj upcyklujú. Napríklad pánsku košeľu prešijú tak, že je z toho módny kúsok pre dámy. Nie je to vždy úplne môj štýl, ale vnímam to ako posolstvo. Mám možnosť mať na sebe v telke nosené veci a nemusím sa báť, že ma zatkne módna polícia. Niektoré tie kúsky si aj odkúpim a rada ich nosím, hoc aj po niekom inom.

V domácnosti recyklujete, ale podarilo sa vám aj niečo upcyklovať?

Viktor: Chystám sa zo starého zničeného snowboardu urobiť poličku.

Adela: To si mi nespomínal. Ale máme už doma konferenčný stolík, ktorý tvoria staré sane so sklenenou doskou. Mohli by sme ju vymeniť za ten snowboard. Ja ale nemám čo upcyklovať lebo som zredukovala aj svoj šatník. Mám len lyže a na nich ešte je čo zbrusovať. Potom z nich možno tiež urobím poličku.

Ste vegetariáni?

Viktor: Nie, ale robím malé prezentácie na Instagrame o tom, aký vplyv na planétu má produkcia rôznych vecí. Robil som o plienkach, o textile, o kvetoch aj o mäse. Odkedy som zistil, čo všetko prináša chov zvierat a produkcia mäsa pre planétu, jeme ho menej. Predtým som jedol mäso aj tri razy za deň. Ráno šunka, potom nejaké kura, večer kura so šunkou. Obmedzil som to na raz za dva dni a nestalo sa vôbec nič.

Adela: Odkedy prestal jesť mäso, aj vzduch na planéte sa citeľne zlepšil. Ďakujeme.

Cez Viktora som sa takto dostala k informácii, že keby napríklad ľudstvo prestalo jesť hovädzie mäso, na planétu by to malo taký vplyv, ako keby sme prestali jazdiť na autách. Nemá to byť boj za vegetariánstvo, ale obmedziť mäso určite nikomu neublíži.



Čoraz viac sa hovorí o budovaní spaľovní ako alternatíve skládkovania. Aký je váš názor ?



Viktor: Na Slovensku sú spaľovne komunálneho odpadu v Bratislave a Košiciach. V oboch som bol. Ten proces spaľovania je tak striktný, že jeho vplyv na ekológiu je neporovnateľne nižší ako pri skládkach či továrňach.

Je tu firma, ktorá chce na Slovensku postaviť šesť spaľovní. Prvá má vyrásť pri Šali. Tvrdia, že ak aj naplníme európske nariadenia o recyklovaní, stále bude dosť odpadu, aby boli rentabilné.

Čo sa rizika spaľovní týka, sú tu pozitívne príklady zo západu. V širšom centre Viedne stojí budova od geniálneho rakúskeho architekta Hundertwassera a ľudia ani len netušia, že je to spaľovňa. Švédsko nemá prakticky žiadne skládky, lebo výrazne recykluje a polovicu odpadu spaľuje.

Pomohla pandémia ekológii?

Viktor: Mám pocit, že sme všetci zistili, že toho potrebujeme menej. Možno sa ľudia nad tým viac zamýšľajú.

Adela: A zistili sme, že potrebujeme aj menej vzruchov, menej zábavy, že si vystačíme so svojim pokojom. V ekológii sa to odrazilo na kvalite ovzdušia v mnohých krajinách.



Ako vnímate švédsku aktivistku Gretu Thunbergovú?

Adela: Nepoznám jej aktivity natoľko, aby som to vedela vyhodnotiť. Niektorí ľudia tvrdia, že je nátlaková. Súhlasím s tým, že akákoľvek téma by sa nemala riešiť cez nátlak, lebo tá reakcia je často protitlak a bránenie sa.

Na druhej strane si asi treba všímať viac to, o čo jej ide, než to, aká je.

Viktor: To, o čo sa snaží, je, aby sme počúvali vedeckú komunitu, ktorá hovorí o závažných ekologických rizikách a nedostáva priestor, aký by mala dostať.

Adela: Ekológia je tak veľmi špeciálna téma, že sa mi ťažko hodnotí, ako k nej pristúpiť. My sme vlastne tiež len tá oslovená komunita. Nie sme Cyril a Metod, ktorí chodia zvestovať ekologické posolstvá. Tiež sme tí, ktorí sa učíme, hľadáme odpovede, hovoríme si, čo by sme mohli robiť lepšie, horšie. Je päť minút pred dvanástou, ale päť minút po dvanástej? Treba sa v pokoji pozhovárať, alebo už trieskať do stola? Neviem to vyhodnotiť. Nie som za nátlak, ale pri ekologických rizikách, aké nás obklopujú, už asi nie je čas len uvažovať o tom, čo by sme mohli od budúceho štvrtka robiť.